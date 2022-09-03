УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"

3 сентября 2022, 20:20

Музыкант рассказал, что "в иностранную разведку не поступал и гонораров от них не получал".

Андрей Макаревич
Андрей Макаревич высказался о включении его в список "иноагентов" / instagram.com/mashinavremeniofficial

Российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич отреагировал на решение Минюстра РФ внести его в список "иноагентов".

Известно, что накануне российское ведомство обновило реестр физлиц-иноагентов и СМИ-иностранных агентов. На данный момент в реестре физлиц-иноагентов 19 человек.

Кто попал в список "иноагентов"

Помимо музыканта, в список добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

"Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов. По какой причине — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранную разведку не поступал и гонораров от них не получал. Буду ли я это обжаловать? Надо с юристами посоветоваться. Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать", — отметил Макаревич в Telegram-канале.

Также Андрей Макаревич записал песню, посвященную его признанию властями мордора "иноагентом".

Ранее музыкант высказывался против российской спецоперации на Украине. Кроме этого, в марте Макаревич сообщил, что находится в Израиле. Позже организаторы отменили концерты его группы в России.

Ранее Андрей Макаревич высказался, почему россиянам, которые верят в пропаганду и дерутся за "гробовые", которые получают за погибших в Украине оккупантов, нужна срочная помощь медиков.

Также четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.

Читайте также:

новости России война в Украине Андрей Макаревич Машина времени
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:42

Дрожит и хромает: в Британии рассказали о диагнозе Путина

20:20

Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"Видео

19:58

ВСУ "покрошили" спецназ РФ: уничтожено подразделение "элитных" войск оккупантовВидео

19:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

19:35

СМИ выяснили, какую "высокую должность" готовят для КадыроваВидео

Реклама
19:21

Бархатное пламя: Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в пиджаке на голое телоВидео

19:20

Почему сейчас поднялся крик о Булгакове и его музеемнение

19:09

Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой КаховкеВидео

19:06

Оккупанты применили ядовитый газ против ВСУ в Донецкой области - боец батальона "Свобода"

19:04

Гороскоп на завтра, 4 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – сюрпризы, Козерогам – серьезный разговорВидео

19:03

"Ураганами" целят в детей: на Днепропетровщине от вражеского удара погиб мальчикВидео

18:50

День предпринимателя в Украине: поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

18:46

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

18:29

Котел для РФ: генерал США спрогнозировал освобождение Крыма и победу Украины в войнеВидео

18:26

Россияне беспощадно бьют из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов

18:07

"Мое время пришло": Кадыров заявил о желании "вовремя уйти" с поста главы ЧечниВидео

17:31

Прилеты по базам оккупантов: в Херсоне и Мелитополе прогремели сильные взрывыФотоВидео

16:52

Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопковВидео

16:43

23-летняя дочь Меладзе сыграла свадьбу в Москве

16:40

В Чернигове на выставке 10-летний мальчик выстрелил из боевого РПГ: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

Реклама
16:31

Мощная "бавовна" на Луганщине: ликвидирован батальон оккупантов вместе с техникойВидео

15:55

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: какие сюрпризы принесет первый месяц осениВидео

15:45

В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022

15:39

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: десятки оккупантов РФ уничтожили вместе с бронетехникойВидео

15:33

Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"Видео

15:31

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

15:24

"Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко

14:58

Залужный показал работу пары Bayraktar: за три дня уничтожили техники РФ на $27 млнВидео

14:48

"Двухсотых" вывозят КамАЗами: ежедневные потери оккупантов серьезно увеличились - АрестовичВидео

14:38

Как быть женой Арестовича: рассказывает супруга чиновника

14:30

РФ накрыла Николаевщину мощным огнем: погиб ребенок, много раненыхФотоВидео

14:18

На Донбассе ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор за $10 млн и БПЛА за $7 млнВидео

14:01

"Может быть wow-эффект": оккупанты в панике из-за боевых действий по всей линии фронта - КимВидео

14:00

Вывез двух раненых побратимов через минное поле: потрясающая история разведчика "Хана"Видео

13:38

Как и чем поливать комнатные цветы, чтобы хорошо росли и не болелиВидео

13:25

6 очевидных признаков влюбленного мужчины после 40 лет

13:23

Украинский партизан подорвал себя вместе с оккупантами в Токмаке, крикнув "Слава Украине!"Видео

12:30

Нечего шастать: Госдеп США не дал американские визы Лаврову и его 56 приспешникам

12:07

В эфире ТЕТ покажут благотворительный концерт Вечернего Квартала, посвященный украинским военным

12:01

Спасенная блогерша из разбомбленного РФ роддома снялась в пророссийском роликеВидео

Реклама
11:44

Новым послом Украины в Германии может стать Алексей Макеев: что о нём известноВидео

11:39

США перебросили в Польшу самолет, способный перевозить ядерные бомбы

11:30

Гороскоп на сегодня 3 сентября 2022: Ракам – испытания, Козерогам – враги, Рыбам – деньгиВидео

11:10

Неудачная попытка: актриса Тышкевич поделилась результатами лечения

11:03

В Латвии призвали НАТО предоставить Украине танки и самолетыВидео

10:58

В жестоких боях погибло сразу 9 бойцов ВСУ из Закарпатья: регион погрузился в траур

10:52

"Мне очень повезло": 84-летняя актриса Джейн Фонда сообщила, что у нее рак

10:48

6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

10:19

В разведке Британии пояснили, как ВСУ использовали проблемы в армии РФ при контрнаступлении

09:54

Кремль может привлечь к войне в Украине еще 350 тысяч оккупантов – ISWВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять