Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"

Андрей Макаревич высказался о включении его в список "иноагентов" / instagram.com/mashinavremeniofficial

Российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич отреагировал на решение Минюстра РФ внести его в список "иноагентов".

Известно, что накануне российское ведомство обновило реестр физлиц-иноагентов и СМИ-иностранных агентов. На данный момент в реестре физлиц-иноагентов 19 человек.

Кто попал в список "иноагентов"

Помимо музыканта, в список добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

"Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов. По какой причине — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранную разведку не поступал и гонораров от них не получал. Буду ли я это обжаловать? Надо с юристами посоветоваться. Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать", — отметил Макаревич в Telegram-канале.

Также Андрей Макаревич записал песню, посвященную его признанию властями мордора "иноагентом".

Ранее музыкант высказывался против российской спецоперации на Украине. Кроме этого, в марте Макаревич сообщил, что находится в Израиле. Позже организаторы отменили концерты его группы в России.

Ранее Андрей Макаревич высказался, почему россиянам, которые верят в пропаганду и дерутся за "гробовые", которые получают за погибших в Украине оккупантов, нужна срочная помощь медиков.

Также четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.

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