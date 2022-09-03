Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"

Музыкант рассказал, что "в иностранную разведку не поступал и гонораров от них не получал".
Российский музыкант, поет-песенник, певец и лидер группы Машина времени Андрей Макаревич отреагировал на решение Минюстра РФ внести его в список "иноагентов".
Известно, что накануне российское ведомство обновило реестр физлиц-иноагентов и СМИ-иностранных агентов. На данный момент в реестре физлиц-иноагентов 19 человек.
Кто попал в список "иноагентов"
Помимо музыканта, в список добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.
"Никто меня не известил, я об этом узнал от журналистов. По какой причине — это точно не ко мне [вопрос], я как жил, так и живу. На службу в иностранную разведку не поступал и гонораров от них не получал. Буду ли я это обжаловать? Надо с юристами посоветоваться. Я не имею опыта такого. Пока не могу сказать", — отметил Макаревич в Telegram-канале.
Также Андрей Макаревич записал песню, посвященную его признанию властями мордора "иноагентом".
Ранее музыкант высказывался против российской спецоперации на Украине. Кроме этого, в марте Макаревич сообщил, что находится в Израиле. Позже организаторы отменили концерты его группы в России.
Ранее Андрей Макаревич высказался, почему россиянам, которые верят в пропаганду и дерутся за "гробовые", которые получают за погибших в Украине оккупантов, нужна срочная помощь медиков.
Также четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.
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