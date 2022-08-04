Ладу - на могилу вместо камня: Макаревич рассказал, почему россиянам нужен врач

Макаревич в отчаянии прошелся по своему народу/ УНИАН

Алика Нульмана, где поиронизировал над "гробовыми" деньгами, которые российские родители получают за своих оккупантов.

В частности, ведущий напомнил артисту историю, когда российская семья получила деньги за погибшего в войне с Украиной сына и купила "шедевр" российского производства Ладу Калину. Довольный отец оккупанта резво катается на новой машине.

"Надо было ее на могилу поставить вместо камня. Но он поехал дальше", - говорит Макаревич.

После естественного банального отчаянья, которое я испытывал в первые месяцы. Я вдруг понял, что касательно метаморфоз поведения населения России, меня охватило полнейшее безразличие. Пусть разбираются ученые, пусть разбираются медики, что такое происходило с этими людьми на протяжении нескольких сотен лет.

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Он также добавил, что в таких условиях пропадает желание писать песни. "Вчера они пели не стоит прогибаться под изменчивый мир, а сегодня рисуют букву "зю". Одни и те же люди", - добавил Макаревич.

Напомним, ранее четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн побаловала поклонников редким снимком сына музыканта.

Трехмесячный Эйтан помогал маме организовывать масштабное винное мероприятие, что для Кляйн оказалось тем еще испытанием. "Готовить винное мероприятие на 300 гостей с трехмесячным ребёнком на руках - это... Как бы выразиться? Challenging :) Едва не налила себе мороженого в бокал, а вина в рожок", - рассказала Эйнат.