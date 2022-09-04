"Гордость быть украинкой": звезда Playboy Даша Астафьева приняла участие в пикантной фотосессии

Даша Астафьева снялась в одних трусах и худи / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица модель и волонтерка Даша Астафьева даже во время войны умудряется поддерживать статус звезды Playboy и негласного секс-символа Украины. И делает это с пользой для страны.

Астафьева приняла участие в рекламной кампании украинского бренда белья и одежды Rikky Hype. Промо-фотосессия прошла на природе. Соблазнительными кадрами с моделью бренд поделился на своей странице в Instagram.

На фото Даша позирует в оверсайз худи цвета слоновой кости и трусиках. Она опирается на грубо сколоченный забор, демонстрируя соблазнительные изгибы своей фигуры.

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"Гордость быть украинкой", - такое негласное названия получила линейка одежды, лицом которой стала Астафьева.

Даша Астафьева снялась в одних трусах и худи / instagram.com/rikky_hype_official

В комментариях восторженные поклонники отмечают красоту модели:

"На Дашу, як і на Мерілін Монро, хоч мішок з-під картоплі надінь, вона буде неперевершена".

"Яка ж вона розкішна ❤️"

"Астаф‘єва то любов ❤️"

Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдкоменко, показала, как в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем.

Также одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши со всеми своими растяжками, складочками и целлюлитом.

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