Эйнат Кляйн показала возмущенного сына-кроху в объятиях Андрея Макаревича

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн с сыном / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн вернулась с путешествия по Марокко к мужу и сыну в Израиль.

Шестимесячный Эйтан был рад увидеть маму, и эта трогательная встреча попала в кадр. На фото семейного воссоединения полугодовалый малыш серьезно смотрит в камеру, сидя на руках Кляйн, а Макаревич немного сзади обнимает жену и ребенка.

Эйнат задумалась, что бы мог выражать такой осмысленный и серьезный взгляд сына. Поэтому добавила к снимку шутливую подпись.

"Эй, вы! Когда в Марокко меня повезёте?!" - пишет Кляйн, якобы озвучивая мысли сына.

В комментариях поклонники пары пришли к выводу, что малышу с такими умными глазами давно пора путешествовать вместе с родителями.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн с сыном / instagram.com/_einatklein_

Ранее Эйнат Кляйн, как опытная путешественница, поделилась собственными наблюдениями, почему русских считают токсичной нацией и относятся к ним с опаской по всему миру.

Также жена Андрея Макаревича показала собственную реакцию на признание музыканта в РФ иностранным агентом за его антивоенные убеждения и критику российской власти.

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