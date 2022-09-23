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Жена Макаревича на украинском предсказала победу Украине

23 сентября 2022, 14:44

Молодая женщина поделилась постом, где поддержала украинцев в войне против России.

Сын Андрея Макаревича
Сын Андрея Макаревича / instagram.com/_einatklein_

Молодая жена российского музыканта и певца Андрея Макаревича, который открыто поддерживает Украину в войне с Россией, обратилась к своим подписчикам на украинском языке.

Так, на своей странице в Instagram Эйнат Кляйн написала на украинском языке: "Перемога буде за н̶а̶м̶и̶ ними!". Она также поделилась фото, на котором держит на руках своего сына. На фото у мамы с сыном получился лук в цветах украинского флага.

Отметим, что сама женщина жила долгое время в Киеве. Кроме того, в столице Украины у нее остались родственники, которые едва не пострадали от российской ракеты.

Напомним, ранее Андрей Макаревич отреагировал на решение Минюстра РФ внести его в список "иноагентов".

Известно, что накануне российское ведомство обновило реестр физлиц-иноагентов и СМИ-иностранных агентов. На данный момент в реестре физлиц-иноагентов 19 человек.

Кто попал в список "иноагентов"

Помимо музыканта, в список добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.

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Андрей Макаревич
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