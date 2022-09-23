Жена Макаревича на украинском предсказала победу Украине

Молодая женщина поделилась постом, где поддержала украинцев в войне против России.
Молодая жена российского музыканта и певца Андрея Макаревича, который открыто поддерживает Украину в войне с Россией, обратилась к своим подписчикам на украинском языке.
Так, на своей странице в Instagram Эйнат Кляйн написала на украинском языке: "Перемога буде за н̶а̶м̶и̶ ними!". Она также поделилась фото, на котором держит на руках своего сына. На фото у мамы с сыном получился лук в цветах украинского флага.
Отметим, что сама женщина жила долгое время в Киеве. Кроме того, в столице Украины у нее остались родственники, которые едва не пострадали от российской ракеты.
Напомним, ранее Андрей Макаревич отреагировал на решение Минюстра РФ внести его в список "иноагентов".
Известно, что накануне российское ведомство обновило реестр физлиц-иноагентов и СМИ-иностранных агентов. На данный момент в реестре физлиц-иноагентов 19 человек.
Кто попал в список "иноагентов"
Помимо музыканта, в список добавлены журналисты Катерина Гордеева и Дмитрий Гордон, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, а также бизнесмен Борис Зимин и политолог Федор Крашенинников.
Вас также может заинтересовать:
- Жена Андрея Макаревича пожаловалась на 4-месячного сына
- Ладу - на могилу вместо камня: Макаревич рассказал, почему россиянам нужен врач
- Андрей Макаревич высмеял лживые росСМИ при помощи старого еврейского анекдота