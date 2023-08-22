Популярная голливудская актриса станет мамой во второй раз

Сиенна Миллер беременна от своего партнера. Первого ребенка она родила от бывшего мужа.

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Сиенна Миллер станет мамой во второй раз / Коллаж Главред, Фото Instagram/sennathing, Pixabay

Сообщается, что американская актриса Сиенна Миллер беременна вторым ребенком.

41-летняя актриса подтвердила, что ждет еще одного ребенка, продемонстрировав животик во время поездки на пляж на Ибице в понедельник, сообщает The Daily Mail.

Кинозвезда, которая уже является матерью 10-летней дочери Марлоу от своего бывшего Тома Старриджа, в настоящее время состоит в отношениях с 26-летним Оли Грином.

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Пара подтвердила свой роман на вечеринке Vanity Fair в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно появлялась на публике.

Во время прогулки Сиенна надела крошечное бикини, греясь под испанским солнцем, и прикрыла глаза стильными солнцезащитными очками.

Звезда сериала "Анатомия скандала" окунулась в море, чтобы остыть, а затем завернулась в большое серое полотенце.

Фото беременной Миллер можно посмотреть тут>>>

Напомним, ранее стало известно о том, что бизнесвумен, светская львица и певица Рианна во второй раз стала матерью.

Ранее в день матери актриса Деми Мур впервые показала свое фото с внучкой. На своей странице в Instagram она опубликовала серию снимков - она и Лу, она с Румер во время ее родов, и снимок Энни Лейбовиц, который фотограф сделала, когда сама Мур была беременна Румер.

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