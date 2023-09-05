У мужа Анны Тринчер обнаружили психическое расстройство

Александр Волошин прежде уже получал лечение из-за ментальных проблем.

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Анна Тринчер рассказала про психические проблемы Александра Волошина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер в своем блоге раскрывает многие интимные аспекты своей жизни. К примеру, артистка рассказала, что ходит с мужем, блогером Александром Волошиным, на семейную терапию.

Кроме того, с подачи Тринчер стало известно, что Волошин несколько месяцев назад стал посещать психиатра, который посадил мужа певицы на транквилизаторы. У Александра выявили повышенную тревожность.

Тем не менее этот диагноз вызывал у блогера сомнение. Тогда он обратился к другому специалисту. Его вывод - у Волошина депрессия с обсессивным расстройством.

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Многослойный психическое расстройство мужа, конечно, выбило Тринчер из колеи. Тем не менее певица рада, что теперь по крайней мере она понимает, как помогать близкому человеку бороться с недугом.

"Да, мне тяжело... Это мой муж, моя семья, которую я выбрала и строю уже три года, моя опора и мой уют... Скоро годовщина нашей свадьбы, и, как сказал церемониймейстер, "и в горе, и в радости вместе". Я уверена, что мы все пройдем вместе", - заявляет Анна Тринчер.

Анна Тринчер рассказала про психические проблемы Александра Волошина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

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