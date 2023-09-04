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Дамы вперед: Джонни Депп высказался про роман с Дженной Ортегой

Анна Подгорная
4 сентября 2023, 18:36 обновлено 4 сентября, 18:41
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Фанаты отчаянно мечтают увидеть вместе Уэнздей и капитана Джека Воробья.
Джонни Депп, Дженна Ортега
Роман Джонни Деппа и Дженны Ортеги - коммнтарий актера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливуд не спит. Сейчас все таблоиды трезвонят про новый звездный роман, который якобы завязался между 60-летним актером Джонни Деппом и 20-летней старлеткой Дженной Ортегой. Многим этот слух кажется максимально безумным, но это-то и придает ему максимальной правдоподобности в глазах поклонников артистов.

"Уэнздей" Ортега отношения с капитаном Джеком Воробьем категорически отрицает, называет сплетни про них смешными и нелепыми. Теперь ситуацию с молодой актрисой изданию NME прокомментировал представитель Деппа.

Так, к огромному огорчению фанатов, отношения между Джонни Деппом и Дженной Ортегой - просто фикция, утверждают у актера. Их объединяет лишь то, что для обоих стало знаковым в карьере сотрудничество с режиссером Тимом Бертоном.

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Более того, представитель капитана Джека Воробья убежден, что тот даже не знаком с Ортегой, а слухи про отношения с девушкой на 40 лет моложе него лишь портят репутацию артиста.

"У Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался с ней и не разговаривал. Он не участвует ни в одном совместном с ней проекте и не собирается", - сообщается в официальном комментарии.

Ранее СМИ сообщили, что у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман с актрисой, которая значительно моложе него - Джастин Теру впервые был замечен с женщиной после развода со звездой "Друзей" в 2018 году.

Также стало известно, что после развода с Сэмом Асгари Бритни Спирс стала подозревать своего бывшего мужа в сотрудничестве с ее отцом. Певица предполагает, что Асгари передавал ему информацию про Брит, которая могла помочь контролировать ее.

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шоу-бизнес Джонни Депп новости шоу бизнеса Дженна Ортега
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