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Дженна Ортега прокомментировала свой роман с 60-летним Джонни Деппом

Алена Кюпели
3 сентября 2023, 00:21 обновлено 3 сентября, 00:28
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Дженна Ортега решила не подыгрывать нелепым сплетням.
Дженна Ортега
Дженна Ортега резко ответила на слухи о романе с Джонни Деппом/ instagram.com/jennaortega

Звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега опровергла "нелепые" предположения о том, что она и ее коллега-актер Джонни Депп встречаются.

По информации The Daily Mail, 20-летняя звезда отреагировала на слухи, которые распространились после того, как появились сплетни о том, что их видели вместе.

Тем не менее, актриса, не теряя времени, прояснила, состоит ли она в отношениях с 60-летним актером "Пиратов Карибского моря".

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"Это настолько смешно, что я даже не могу смеяться", — написала Ортега в своей истории в Instagram. "Я никогда в жизни не встречалась и не работала с Джонни Деппом. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое".

Представитель Джонни также выступил с заявлением на фоне "необоснованных" слухов и заявил: "У Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с мисс Ортегой".

"Он никогда не встречался с ней и не разговаривал с ней. Он не участвует в каком-либо совместном с ней проекте и не собирается участвовать. Он потрясен этими необоснованными и злонамеренными слухами, которые направлены на то, чтобы нанести вред его репутации и карьере", - сообщил представитель артиста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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