Эктор Хименес-Браво назвал причину, по которой остался в Украине во время войны

Популярный кулинар проявил образцовый патриотизм, достойный подражания.

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Эктор Хименес-Браво рассказал, где он научился патриотизму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес Браво получил украинское гражданство в 2021 году. Впрочем, сохранил он и колумбийский паспорт, поэтому во время полномасштабной войны в Украине он вполне мог жить мирной, размеренной жизнью за пределами нашей страны.

Тем не менее кулинар, в тот момент когда многие выехали, принял решение остаться в Украине и оказывать помощь и поддержку ВСУ и гражданским. Свое решение он впервые объяснил недавно в своем блоге в Instagram.

Так Хименес-Браво отметил, что за более чем 15 лет жизни в Украине наша страна и ее жители научили его настоящему патриотизму. Эктор признается - он и сам об этом не догадывался, пока не началась большая война, но ни капли не жалеет о том, что остался.

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"Я не знал, что решу вернуться в Украину с первых дней, когда начнется война. Это был большой сюрприз для меня. Не знал, что не будет страха. … Я не думал, что мои приоритеты могут измениться. Я научился ценить вещи больше, чем прежде. Для жизни нам не нужно многое. ... Украина также научила меня патриотизму. Я раньше не знал, что это такое. Я изучил очень много всего о ее истории. Мне очень посчастливилось остаться здесь в это время. Да, я много чувствовал боли из-за войны, но в то же время она меня сделала сильнее. Я понял, что ничто и никогда не помешает мне жить здесь, помогать армии здесь, и гордиться тем, что я ЗДЕСЬ. Я колумбиец с украинским сердцем", - гордо заявляет шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво рассказал, где он научился патриотизму / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ранее стало известно, что украинская певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально развелись. Про расставание пара объявила в скорости после того, как отметила первую годовщину свадьбы.

Также 49-летний американский актер Джош Рэднор, который исполнил роль Теда Мосби в сериале "Как я встретил вашу маму", сообщил, что сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Это первый брак артиста.

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