49-летний Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился

Джош Рэднор после года отношений сделал своей спутнице предложение руки и сердца. К его великому удивлению, она согласилась.

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Джош Рэднор женился / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/joshradnor

Американский актер, режиссер и музыкант, звезда популярного комедийного сериала "Как я встретил вашу маму" Джош Рэднор во многом повторил судьбу своего персонажа - безнадежного романтика и последнего холостяка Теда Мосби. Они оба долго искали вторую половинку и женились в достаточно зрелом возрасте.

Так недавно артист в своем блоге в Instagram удивил поклонников новостью о том, что он расстался со своей холостяцкой жизнью. Свадьбу с клиническим психологом Джорданой Джейкобс он сыграл еще 6 января, но две недели скрывал это, чтобы насладиться уединением со своей новоиспеченной супругой.

Рэднор и Джейкобс провели скромную церемонию под открытым небом в кругу близких. Влюбленные были так увлечены свадьбой, что даже метель, которая чуть было не сорвала все их планы, не смогла помешать им связать сердца и судьбы.

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"Я женился! Две недели назад. В *легкую* метель. Это были невероятные, ошеломляющие, наполненные снежным блаженством выходные. ... Я не могу поверить, что мне так сильно повезло, что я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", - подписал свадебные снимки актер.

Брак с Джорданой Джейкобс для 49-летнего Рэднора первый. До этого у него было два серьезных романа - с актрисами Линдси Прайс (2008-2009) и Джулией Джонс (2011-2013), но до свадьбы дело так и не дошло.

Джош Рэднор с женой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/joshradnor

Ранее украинская певица Слава Каминская показала жениха на романтичном фото и раскрыла его имя. Ее новый избранник стал третьим супругом. С ним она обручилась весной 2023 года.

Также Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил. Музыкант снял на видео возлюбленную в одном полотенце, пока та растирала себя скрипучим снегом.

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