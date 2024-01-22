49-летний Тед Мосби из сериала "Как я встретил вашу маму" впервые женился

Американский актер, режиссер и музыкант, звезда популярного комедийного сериала "Как я встретил вашу маму" Джош Рэднор во многом повторил судьбу своего персонажа - безнадежного романтика и последнего холостяка Теда Мосби. Они оба долго искали вторую половинку и женились в достаточно зрелом возрасте.
Так недавно артист в своем блоге в Instagram удивил поклонников новостью о том, что он расстался со своей холостяцкой жизнью. Свадьбу с клиническим психологом Джорданой Джейкобс он сыграл еще 6 января, но две недели скрывал это, чтобы насладиться уединением со своей новоиспеченной супругой.
Рэднор и Джейкобс провели скромную церемонию под открытым небом в кругу близких. Влюбленные были так увлечены свадьбой, что даже метель, которая чуть было не сорвала все их планы, не смогла помешать им связать сердца и судьбы.
"Я женился! Две недели назад. В *легкую* метель. Это были невероятные, ошеломляющие, наполненные снежным блаженством выходные. ... Я не могу поверить, что мне так сильно повезло, что я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", - подписал свадебные снимки актер.
Брак с Джорданой Джейкобс для 49-летнего Рэднора первый. До этого у него было два серьезных романа - с актрисами Линдси Прайс (2008-2009) и Джулией Джонс (2011-2013), но до свадьбы дело так и не дошло.
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