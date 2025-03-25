Максим Козицкий развелся с женой после 20 лет брака - причина

Максим Козицкий принял сложное решение.

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Максим Козицкий - развод с женой Оксаной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Козицкий

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Максим Козицкий инициировал развод с женой

В документе указана причина его решения

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий развелся со своей женой Оксаной. Отметим, пара была в браке 20 лет.

Как стало известно, 18 марта в Лычаковском районном суде Львова был принят соответствующий документ. Инициатором разрыва брака стал сам глава ЛОВА, он подал заявление, указав причину, – отсутствие семейных отношений и взаимопонимания.

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"Примирение считает невозможным. Истец отметил об отсутствии взаимопонимания между ними, разные взгляды на семейные отношения и обязанности. Настаивает на расторжении брака, такой шаг является обдуманным", - сказано в документе.

Максим Козицкий развелся с женой / фото: скрин reyestr.court.gov.ua/

Что интересно, Максим и Оксана не появились в зале суда во время заседания, поэтому решение принято заочно.

Напомним, Козицкие поженились в 2004 году, они воспитывают дочь Софию, в июле прошлого года умер их сын Зиновий из-за тяжелой болезни.

Максим Козицкий недавно потерял сына / фото: instagram.com, Максим Козицкий

Оксана Козицкая после развода получила две квартиры во Львове и паркоместо, стала обладательницей Audi Q5 2021 года, но пока пара не комментировала случившееся.

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Кто такой Максим Козицкий? Максим Зиновьевич Козицкий (род. 19 февраля 1981, город Львов Львов Львовской области) - украинский общественный деятель, предприниматель и политик, председатель Львовской областной администрации с 5 февраля 2020 года, пишет Википедия.

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