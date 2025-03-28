"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

Актриса гордится собой.

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Анастасия Пустовит - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Пустовит

Вы узнаете:

Анастасия Пустовит лечилась в психбольнице

Актриса поддержала тех, кто чувствует те же проблемы

Украинская известная актриса и звезда сериала "Первые ласточки" Анастасия Пустовит призналась, что прошла непростой путь к выздоровлению от тяжелой болезни.

На своей странице в соцсетях Анастасия призналась, что была под наблюдением врачей, а болезнь у нее проявилась на фоне стресса из-за войны. Актриса даже задумывалась над самоубийством.

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"У меня была диагностирована тяжелая депрессия, генерализованное тревожное расстройство и ПТСР. Кто-то скажет, что это слишком много, но опыт (на тот момент) 2,5 лет войны с вами поспорит. В больницу я легла потому, что имела стойкие суицидальные намерения. Это даже не мысли, я планировала. Я знала, что напишу в записке и где именно я это сделаю", – рассказала Пустовит.

Анастасия Пустовит смогла вылечиться / фото: скрин instagram.com, Анастасия Пустовит

Актриса прошла все сложности и вылечилась с помощью специалистов и лечения в психбольнице, также она поддержала всех, кто столкнулся с такими же трудностями.

Анастасия Пустовит вовремя обратилась к врачам / фото: instagram.com, Анастасия Пустовит

"Я окончила борьбу с депрессией! Для меня это огромная победа. Я счастлива, что мне удалось справиться. Я прошла и психиатра, и психотерапевта, и психбольницу. Мне не страшно это писать и более того, я хотела бы снять с этих слов табуированность. Если ты легла в психбольницу, то это автоматически означает, что ты пожизненно борешься с клеймом психа. Неправда. Это нужно тем, кто так же, как и я борется со смертельной болезнью", - отметила Пустовит.

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Кто такая Анастасия Пустовит? Анастасия Пустовит – украинская актриса театра и кино.

В 2018 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (курс Дмитрия Богомазова). С того же года – в актерском составе Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу.

С 2017 года снимается в кино. Первыми работами были эпизоды в лентах "Птичка певчая" (Арина) и "Подкидьки-2" (Светлана Писарюк). В 2018 году сыграла главную роль Ларисы в социальной драме Марысе Никитюк "Когда падают деревья". Следующей главной ролью стала Катя в 95-серийном сериале "Тайны".

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