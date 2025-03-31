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Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Элина Чигис
31 марта 2025, 22:29
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Наталья Подольская поразила своим откровением.
Наталья Подольская, Владимир Пресняков
Наталья Подольская - брак с Владимиром Пресняковым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Подольская

Кратко:

  • Наталья Подольская вспомнила начало отношений с Пресняковым
  • Почему певица прекратила с ним отношения

Российская певица Наталья Подольская, которая уже много лет состоит в браке с певцом Владимиром Пресняковым, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что в начале их отношений она не знала, что артист женат.

Как заявила Подольская росСМИ, как только она узнала о браке Преснякова, сразу же прекратила с ним отношения.

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"Тогда не был сильно развит интернет, и я не знала, что он находился в браке. Все знали про Кристину Орбакайте, а за Елену Ленскую мне даже сейчас обидно. Все думают, что у него две жены – Кристина и я", — сказала Наталья.

Наталья Подольская не хотела быть любовницей
Наталья Подольская не хотела быть любовницей / фото: instagram.com, Наталья Подольская

Также Подольская поделилась, что сама спросила путиниста о жене и он сказал правду, а она не хотела быть любовницей.

"Я не хотела быть разлучницей. Я тогда только начинала путь, молодая девочка. И быть разлучницей было для меня невозможным", — поделилась жена путиниста.

Пресняковы воспитывают двоих общих детей
Пресняковы воспитывают двоих общих детей / фото: instagram.com, Владимир Пресняков

Но через полгода все же она сама связалась с Пресняковым и предложила встретиться, после чего их отношения имели продолжение, а в 2010 году пара поженилась.

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Владимир Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее Главред сообщал о том, что путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Владимир Пресняков?

Владимир Пресняков — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
В 2022 году Пресняков поддержал вторжение России в Украину, заявил о передаче гонорара с концерта в "Крокус Сити Холле" участникам вторжения на Украину. 7 января 2023 года внесён в санкционный список Украины, так как Пресняков "выразил свою поддержку российским оккупантам и жестокой войне РФ против Украины, выступил с концертами для „спасателей-миротворцев", которые разрушают украинские города и убивают мирное население под лозунгами „Верим и ждем" и „МиZaМир"".

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