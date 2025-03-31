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"Пусть не воняет": россияне затравили Пугачеву за возвращение с песнями о войне

Элина Чигис
31 марта 2025, 12:35
276
Россияне раскритиковали Аллу Пугачеву за творчество.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - новые песни / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева написала песни о войне
  • Как россияне восприняли новость

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, внезапно написала две песни о войне: "Мама" и "Поцелуй войны".

Как сообщили пропагандистские росСМИ, одна из песен посвящена матерям, которые потеряли сыновей на войне, а вторая о Второй мировой войне. Россияне решили, что таким образом Примадонна хочет поддержать российских оккупантов.

Также пропагандисты заявили, что песни были опубликованы в ночь на 29 марта, но уже удалены. Жители страны-оккупанта считают, что Пугачева желает вернуть свою российскую публику, чтобы продолжать зарабатывать на них деньги.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле
Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво выражаясь направо и налево, какая отвратительна Русь, в последнее время лишена. Но ведь очень важно, когда что-то делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже многие россияне сомневаются", – сказал один из депутатов Госдумы.

Все Сети недовольные россияне уже высказали свое мнение о поступке Пугачевой и отметили, что больше не собираются принимать ее творчество.

"Дорожку себе протаптывает назад баба Алла";

"Меня лично ее творчество больше не интересует, как и она сама. Поезд уже давно уехал";

"Не хочется видеть ее, ни ее творчество. Пусть уже доживает где хочет, только не в России и не воняет", - написали жители РФ.

Смотрите видео новой песни Аллы Пугачевой:

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

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А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева?

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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