"Пусть не воняет": россияне затравили Пугачеву за возвращение с песнями о войне

Вы узнаете:
- Алла Пугачева написала песни о войне
- Как россияне восприняли новость
Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, внезапно написала две песни о войне: "Мама" и "Поцелуй войны".
Как сообщили пропагандистские росСМИ, одна из песен посвящена матерям, которые потеряли сыновей на войне, а вторая о Второй мировой войне. Россияне решили, что таким образом Примадонна хочет поддержать российских оккупантов.
Также пропагандисты заявили, что песни были опубликованы в ночь на 29 марта, но уже удалены. Жители страны-оккупанта считают, что Пугачева желает вернуть свою российскую публику, чтобы продолжать зарабатывать на них деньги.
"Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво выражаясь направо и налево, какая отвратительна Русь, в последнее время лишена. Но ведь очень важно, когда что-то делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже многие россияне сомневаются", – сказал один из депутатов Госдумы.
Все Сети недовольные россияне уже высказали свое мнение о поступке Пугачевой и отметили, что больше не собираются принимать ее творчество.
"Дорожку себе протаптывает назад баба Алла";
"Меня лично ее творчество больше не интересует, как и она сама. Поезд уже давно уехал";
"Не хочется видеть ее, ни ее творчество. Пусть уже доживает где хочет, только не в России и не воняет", - написали жители РФ.
Смотрите видео новой песни Аллы Пугачевой:
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Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.
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А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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