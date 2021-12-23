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"Ляжечки супер!": сонная Настя Каменских без макияжа поманила упругими бедрами

23 декабря 2021, 11:17
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Певица показала себя в соблазнительной пижамке.

Настя Каменских показала, как начинает новый день / instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских поделилась с фанатами подробностями того, с чего начинается ее утро.

Артистка выложила в Instagram трогательный пост о том, как встречает новый день. Под фото, на котором она предстала в одном свитшоте с Микки Маусом, без макияжа и с пучком на голове, Каменских написала трогательный очерк о зимнем предновогоднем утре.

"Проснуться перед рассветом. Вокруг еще темно. И так тихо-тихо. Сладко потянуться, зажечь свет в гостиной. Там елочка, камин, гирлянды. Такое ощущение праздника сразу. Из-за угла появляется сонная Мими. Ставлю чайник. Чуть приоткрываю окно, чтобы выглянуть на улицу - не выпало ли больше снег за ночь. Запах мороза. Зимы. Приближающихся праздников. Волшебства. Щелчок - чайник закипел. Четверг. Утро. Начинается новый день. Пусть он будет хорошим", - написала певица.

Заспанная Каменских снялась в уютном домашнем образе, в котором, впрочем, не забыла кокетливо засветить шикарные упругие ножки.

Поклонники артистки пожелали ей удачного дня, и, конечно же, не обошли вниманием соблазнительный утренний вид певицы.

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Настя Каменских в одном свитшоте засветила стройные ножки / instagram.com/kamenskux

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