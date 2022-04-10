"Для меня это - нищая душа": Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе

Приходько "проехалась" по заплаканной из-за войны Лободе / соцсети, УНИАН

Украинская певица Анастасия Приходько резко высказалась в адрес своей коллеги по цеху Светланы Лободы, которая прослезилась из-за войны в Украине.

Лобода начала говорить о войне только тогда, когда оккупанты пришли к ней в дом, в Ирпень. Более того, до внесения в "черный список" артистов, поддерживающих путинский режим, молчала о войне в Украине, отметила Приходько в комментарии УНИАН.

"Слезы опальных артистов - это смешно, это убого. Для меня это - нищая душа. Лобода начала говорить о войне только тогда, когда оккупанты пришли к ней в дом, в Ирпень: "Ой, у меня же там родители, ой…". Дорогая, они к тебе домой пришли еще в Донецк и Луганск. Это не где-то там была война, это все Украина, это у тебя кусок земли забрали", - сказала Приходько.

Отметим, что Светлана Лобода сначала молчала насчет войны, а на 5-ый день широкомасштабного вторжения расплакалась на камеру потому что на Киевщине под обстрелами остался ее отец и другая родня.

Читайте такжеРеабилитирована: Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войнуАртистка сначала обращалась к тем, "кто вершит судьбы", и отмечала, что "мы все маленькие люди". Только через месяц после этого она уточнила, что имела в виду РФ, которая вторглась в Украину.

Ранее Анастасия Приходько опубликовала послание президенту страны-агрессоора.

"Я тебя ненавижу! Будь ты проклят! Твои дети, твой народ, твоя страна! Я хочу чтоб твоя душа мучилась вечность в аду!", - написала певица.

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