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Евровидение-2023: третья страна-участница отказалась от конкурса в Ливерпуле

20 октября 2022, 12:44

Высокий взнос на участие "отпугивает" государства от Евровидения.

Евровидение-2023
Евровидение-2023 - Болгария отказалась от участия / instagram.com/eurovision

Евровидение в 2023 году состоится в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. И хотя окончательный список участников еще не согласован, страны-участницы начинают постепенно отказываться от песенного соревнования.

Вслед за Черногорией и Северной Македонией за кубок Евровидения-2023 решила прекратить борьбу Болгария. Об этом сообщило болгарское издание 24chasa.

Общественный вещатель Болгарии заявил, что считает участие в Евровидении нецелесообразным на фоне катастрофической нехватки финансирования: бюджет уже сократился на 2 млн левов (около 1 млн долларов), а расходы выросли втрое.

Из-за развивающегося экономического и энергетического кризиса общественное болгарское телевидение считает непозволительным потратить крупную сумму из государственного бюджета на участие в Евровидении.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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