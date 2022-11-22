"Это был публичный обман": спустя 9 месяцев Алина Паш призналась в незаконном посещении Крыма

Alina Pash призналась в публичном обмане из-за незаконного посещения Крыма / instagram.com/alinapash

Украинская певица Alina Pash поставила точку в скандале, который развернулся на Национальном отборе на Евровидение-2022. Тогда артистка одержала победу, однако из-за нарушений правил была снята с состязания.

Паш незаконно пересекла границу с Крымом, и подделала справку, чтобы ее допустили к участию на Национальном отборе. Сперва певица все отрицала, затем - начала обвинять Ирину Билык, на бэк-вокале которой работала.

Из-за этого на Алина получила много хейта и только-только начала оправляться от скандала из-за своего мошенничества. Однако ранее полностью свою вину она ни разу не признавала.

И вот, спустя 9 месяцев с начала этой неприятной истории Паш в интервью для Палає призналась, что все это было обманом и незаконным действием.

"Да, я туда попала, к сожалению, незаконным путем и я не имела права участвовать в Национальном отборе. Я принимаю на себя эту ответственность сейчас. Это был публичный обман, значит. И мне очень досадно, что он такой громкий произошел и еще и перед такими событиями. Хотя моя песня была совершенно об обратном. Вся эта история, это очень неприятная история лжи. Лжи с целью сделать что-то хорошее", - рассказывает Alina Pash.

Напомним, ранее победительница национального отбора Евровидения-2022 Алина Паш, которую дисквалифицировали из-за незаконного пересечения крымской границы со стороны РФ, рассказала о том, что выступала в оккупированном Крыму не как сольная исполнительница, а как бэк-вокалистка знаменитой украинской певицы Ирины Билык.

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