Хотела подставить Билык, а снова попалась сама: Алина Паш не вылазит из скандалов

Алина Паш попала в скандал, из которого не может выбраться / УНИАН

Победительница национального отбора Евровидение 2022 года Алина Паш не прекращает кочевать из одного скандала в другой. Или точнее, скандал с ее посещением оккупированного Крыма, продолжается, но уже с новыми подробностями.

В частности, недавно певица пожаловалась на очередную войну хейта и сообщила, что посещала оккупированный Крым в качестве бэк-вокалистки украинской исполнительницы Ирины Билык.

Этим самым исполнительница подтвердила, что пересекала границу со стороны России, а не Украины, как она доказывала ранее фейковыми документами.

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Сама Ирина Билык признала, что она выступала в оккупированном Крыму. В то же время Паш пыталась доказать, что попала на полуостров через Херсонскую область. Фотодоказательства опубликовал известный активист Сергей Стерненко в своем Telegram.

"Несколько месяцев назад я сообщил, что тогда еще победительница отбора на Евровидение от Украины Алина Паш посещала оккупированный Крым авиарейсом через Москву и подделала справку от пограничников о том, что она якобы ездила в Крым через Херсонщину. Благодаря разоблачению лжи Алины она была дисквалифицирована, а вместо нее на конкурс поехала группа Kalush.За подделку документов ее так и не наказали, а за свою ложь Паш не извинялась", - пишет Стерненко.

Он также сообщает, что на днях Паш заявила, что была в оккупированном Крыму тогда не одна. А с Ириной Билык. Якобы это было выступление на свадьбе, и Паш была там на бэк-вокале. "Но у меня хорошая память, и я сразу вспомнил детали скандального полета в оккупированный Крым Билык. Она была в оккупированном Крыму 11-12 августа 2015 года. Она сама призналась, что летала в Крым через Москву и нарушила этим закон. "Спалил" Билык тогда Филипп Киркоров, выложивший с Билык совместное фото с фестиваля "Детская новая волна", который кафиры проводили как раз с 11 августа. Билык оправдывалась, и говорила, что встреча с Киркоровым была случайной, а сама она летала вроде бы на свадьбу", - пишет Стерненко.

Активист также указывает на интересные совпадения: как раз 12 августа того года Алина Паш улетела из Москвы в Крым. По ее словам, на свадьбу и вместе с Ириной Билык. "Соответственно, этим Алина Паш только подтвердила, что остров она посещала незаконно. Была ли она тоже на пропагандистском фестивале – вопрос открытый. Но предоставив новые детали, Алина Паш показала, что она лгала о полете в Крым, лгала про справку и до последнего отрицала свое нарушение закона. Да сейчас сама все и спалила", - добавляет он.

"Сейчас Алина снова жалуется на "неоправданный" хейт в ее сторону. Но не извиняется за ложь и подлог справки. Не признает, что до последнего нам всем сознательно говорила ложь. Делает вид, что все нормально", - пишет он.