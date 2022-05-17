Алина Паш рассказала, как она выступала в оккупированом Крыму с Билык

Алина Паш попала в скандал из-за Евровидения 2022 / УНИАН

Победительница национального отбора Евровидения-2022 Алина Паш, которую дисквалифицировали из-за незаконного пересечения крымской границы со стороны РФ, рассказала о том, что выступала в оккупированном Крыму не как сольная исполнительница, а как бек-вокалистка знаменитой украинской певицы Ирины Билык.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, после того, как в сети снова появилась информация о скандале с посещением Москвы и Крыма в 2015 году.

"Я не выступала в РФ. Если вы имеете ввиду мое выступление на бек-вокале с Ириной Билык у ее друзей на свадьбе в Крыму, то не надо признавать Крым российским. Крым – это Украина", – высказалась Алина Паш.

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Певица также рассказала о том, что она также акцентировала на том, что поздравила Kalush Orchestra с победой на Евровидении-2022, несмотря на то, что на их месте могла быть она.

"После победы Украины я поздравила Калуш, как и поддерживала до", – заявила певица.

Напомним, ранее Алина Паш сделала официальное заявление, согласно которому она отказывается от участия в Евровидении-2022 в качестве представителя Украины.

Певица выразила свою позицию на официальной странице в Instagram:

"Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я вкладывала в свою песню.