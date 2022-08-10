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Алина Паш погрязла в новом скандале: будет выступать вместе с российскими артистами

10 августа 2022, 13:57

Певица утверждает, что украинские артисты просили организаторов фестиваля исключить россиян из программы.

Алина Паш погрязла в новом скандале: будет выступать вместе с российскими артистами
Алина Паш оскандалилась из-за предстоящего выступления с россиянами на одной сцене / УНИАН

Украинская певица Алина Паш снова серьезно оскандалилась. Оказалось, что она поедет выступать на музыкальном фестивале Sziget в Венгрии, где будут также российские артисты. Девушка оправдывается тем, что она не единственная украинская певица, которая там выступит. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Алина считает, что такой масштабный фестиваль потеряет украинский голос, если она откажется от выступления. Таким образом, они утверждает, что своим выступлением певица будет противостоять россиянам.

"Я серьезно раздумывала над вариантом, чтобы отказаться от участия. Однако для взвешенного решения мы с командой еще и оценили альтернативные потери Украины от отсутствия на сцене такого большого фестиваля украинского голоса. Тогда эта площадка не будет противостоять россиянам", - написала Паш.

Она также отметила, что украинские артисты, которые будут выступать на фестивале, попросили организаторов исключить из программы россиян, но не получилось. Паш также анонсировала некое феерическое шоу, после которого россияне почувствуют стыд за войну.

"На Sziget я готовлю особое шоу. Сделаю все возможное, чтобы эти ребята могли почувствовать стыд за то, что они являются частью общества, которое ведет войну против Украины и против свободного мира", - добавила певица.

Напомним, ранее победительница национального отбора Евровидения-2022 Алина Паш, которую дисквалифицировали из-за незаконного пересечения крымской границы со стороны РФ, рассказала о том, что выступала в оккупированном Крыму не как сольная исполнительница, а как бэк-вокалистка знаменитой украинской певицы Ирины Билык.

Другие новости:

война в Украине Венгрия российские артисты
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