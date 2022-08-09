УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФ

9 августа 2022, 20:47

Кума певицы пыталась убедить ее в том, что "не всё так однозначно".

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФ
Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФ/ instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько призналась в том, что она разорвала все связи со своей подругой и кумой, которая живет в России.

Россиянка, которая крестила ребенка певицы, поддалась российской пропаганде и стала убеждать Приходько по телефону, якобы "не всё так однозначно" в войне России против Украины. Об этом Приходько рассказала в интервью ведущей Алине Доротюк.

В ответ на попытки вложить певице в голову российскую пропаганду украинка ответила своей куме довольно жестко и даже послала ее за маршрутом российского военного корабля.

Также певица отмечает, что теперь у нее нет никого из близких в России.

"У меня никого нет... С крестной матерью ребенка не общаюсь с 21 апреля. Она пыталась мне ласково что-то объяснить. Так аккуратно, на что была послана на ... [неценз.], прямым текстом. Я говорю, если тебя там попаяло, я вижу ты уже начинаешь ходить вот так вот, я говорю: "Всё". Вот когда у тебя будет прозрение, когда ты поймешь, что ты мне говоришь, вот тогда можешь меня набирать и извиняться передо мной", – рассказала Приходько.

Ранее Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась гадостью еще до начала вторжения РФ в Украину. Певицы раньше дружили, но Приходько, узнав свою коллегу поближе, изменила мнение о ней.

Также ранее Приходько на своей странице в Facebook показала, насколько рашистская пропаганда разъела мозг отдельных личностей. Она рассказала об ужасных угрозах от российских фанатиков.

Читайте также:

война в Украине Анастасия Приходько Приходько вторжение России Настя Приходько
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:17

Арестович пофилософствовал и рассказал женщинам, как найти настоящую любовь

21:17

Новофедоровка была "анонсом" серии ударов по Крыму, дальше будет Крымский мост – ЖдановВидео

20:52

По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York TimesВидео

20:51

Олег Жданов поведал, будет ли мстить Россия за "прилеты" по авиабазе в КрымуВидео

20:47

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФВидео

Реклама
20:32

После взрывов в Новофедоровке Крымский мост становится целью номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович учуял "нацизм" в предложение Зеленского выгнать русских из стран ЗападаВидео

20:20

Мощный "прилет" по Крыму: перепуганный Аксенов сообщил о жертвеВидео

20:10

Приметы на 11 августа: 3 вещи, которые запрещено делать в рождество Николая ЧудотворцаВидео

19:58

"Я его не люблю": Приходько снова "штрыкает" Потапа

19:57

"Все только начинается": Подоляк мощно высказался о "прилетах" по авиабазе в КрымуВидео

19:37

"Бавовна" в Крыму: что известно о ключевом аэродроме оккупантов в НовофедоровкеВидео

19:36

Война в Украине может закончиться до конца года: Жданов назвал главное условиеВидео

19:33

Актер-путинист Стивен Сигал приехал на Донбасс посмотреть на место убийства украинских пленных

19:25

Напоминаем о запрете курения: в Минобороны с юмором отреагировали на взрывы в КрымуВидео

19:23

Большие неприятности и козни врагов: 2 знака зодиака ждут испытания до конца 2022 годаВидео

19:15

Запрет на въезд для россиян в западные страны должен быть тотальныммнение

19:10

Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС: к этому причастны вагнеровцы - разведкаВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

18:59

"Пробили окно" в российском ПВО: эксперт объяснил удар по аэродрому РФ в КрымуВидео

Реклама
18:46

"Торчат ребра": на Орбакайте накинулись в сети за чрезмерную худобу

18:01

Удар по складам с БК и взлетной полосе: в РФ раскрыли детали взрывов в НовофедоровкеФотоВидео

18:00

"Кремлю приготовиться": Арестович отреагировал на удар по КрымуВидео

17:47

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

17:45

"Он все время пьян": бывший депутат Госдумы рассказал, как Путин за пьянство выгнал из премьеров Медведева

17:28

Защита от российских ракет: в ВСУ рассказали о новых дальнобойных ЗРК NASAMSВидео

17:13

"Выбешивает": дочь Заворотнюк вызверилась на вопрос о младшей сестре

17:06

"Возможна беременность": нумеролог дал прогноз по браку Медадже и БрежневойВидео

16:57

Резня под Мелитополем: партизаны атаковали членов комиссии по подготовке "референдума"Видео

16:45

Эрдоган нашел выгоду в войне: успехи в переговорах использует для предвыборной кампании - ReutersВидео

16:44

У Украины уже есть ракеты с дальностью 200-300 км, она ударила ими по Крыму – АндрусивВидео

16:37

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

16:33

Тьма для оккупантов была "адской": мэр Мелитополя рассказал об удачной "отработке" ВСУ по врагу

16:28

Зеленский призвал закрыть Запад для россиян: в РФ разразились хамствомВидео

16:17

"Будут искать взаимопонимания": эксперт рассказал, как будут развиваться отношения США и КитаяВидео

16:12

Эштон Катчер рассказал о жуткой болезни, которая чуть не превратила его в растение

16:08

Паника в Крыму: прогремели мощные взрывы на авиабазе оккупантов РФФотоВидео

16:06

"Нас быстро подожгут": Лукашенко истерично спрогнозировал ухудшение ситуации в БеларусиВидео

15:40

Жара +40 градусов: синоптик назвала области, которые раскалит до максимумаВидео

15:36

РФ не заплатила за транзит через Украину: нефтепровод Дружба остановленВидео

Реклама
15:30

Потери ВСУ в войне против России снизились втрое: у Зеленского сделали заявление

15:10

Подходили и плакали: российский артист поражен реакцией украинцев на его песни

14:47

Зеленский может отправиться в Индонезию на саммит для личной встречи с Путиным - ПодолякВидео

14:44

Больше всего на Путина влияет Юрий Ковальчук, они много общались перед войной: что о нем известноВидео

14:42

Украина наладит выпуск беспилотников Bayraktar: у Путина закатили истерикуВидео

14:23

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

14:10

Отмываем копоть, жир и следы от ручки: как почистить обои в домашних условиях

13:57

В Крыму партизаны накормили военных РФ пирожками с ядом: 8 оккупантов погибли, 18 - в реанимации

13:56

ВСУ ликвидировали двух оккупантов с секретной российской базы в Абхазии

13:55

"ВСУ достают и туда": у границы с Крымом взорвали склад РФ с боеприпасамиВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять