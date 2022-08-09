Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФ

Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФ/ instagram.com/prykhodko_official

Украинская певица Анастасия Приходько призналась в том, что она разорвала все связи со своей подругой и кумой, которая живет в России.

Россиянка, которая крестила ребенка певицы, поддалась российской пропаганде и стала убеждать Приходько по телефону, якобы "не всё так однозначно" в войне России против Украины. Об этом Приходько рассказала в интервью ведущей Алине Доротюк.

В ответ на попытки вложить певице в голову российскую пропаганду украинка ответила своей куме довольно жестко и даже послала ее за маршрутом российского военного корабля.

Также певица отмечает, что теперь у нее нет никого из близких в России.

"У меня никого нет... С крестной матерью ребенка не общаюсь с 21 апреля. Она пыталась мне ласково что-то объяснить. Так аккуратно, на что была послана на ... [неценз.], прямым текстом. Я говорю, если тебя там попаяло, я вижу ты уже начинаешь ходить вот так вот, я говорю: "Всё". Вот когда у тебя будет прозрение, когда ты поймешь, что ты мне говоришь, вот тогда можешь меня набирать и извиняться передо мной", – рассказала Приходько.

Ранее Приходько рассказала, что пропутинская певица Полина Гагарина отличалась гадостью еще до начала вторжения РФ в Украину. Певицы раньше дружили, но Приходько, узнав свою коллегу поближе, изменила мнение о ней.

Также ранее Приходько на своей странице в Facebook показала, насколько рашистская пропаганда разъела мозг отдельных личностей. Она рассказала об ужасных угрозах от российских фанатиков.

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