"Расчленю, распотрошу": Анастасия Приходько показала ужасающие угрозы от российских фанатиков

Анастасия Приходько показала угрозы от российского преследователя / facebook Анастасии Приходько

Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько на своей странице в Facebook показала, насколько рашистская пропаганда разъела мозг отдельных личностей.

Громкие антивоенные и антироссийские заявления певицы, которая в начале своей карьеры пыталась пробиться на российскую сцену, очень злят поклонников военной политики Кремля.

Артистка пожаловалась, что ей, ее близким и коллегам, которые сотрудничали или сотрудничают с ней, приходят сообщения с отвратительными угрозами расправы в особо жестоких и изощренных формах.

"Когда я Анастасию Приходько расчленю, распотрошу я все свои следы замету. Куплю бензин, хлорку, ящик водки и белизну, все подожгу, землей засыплю. А после приеду в Москву и буду праздновать победу о том, какую тварь я истребил", - пишет преследователь с российского номера. Такое сообщение получила бывшая сотрудница певицы.

Сама артистка относится к неадекватному россиянину философски: такие заявления лишь убеждают певицу в ее решении перестать искать "хороших русских".

"Ну в 2014 году мне обещали прострелить голову из СВД и тоже искали меня. Опять эта история повторяется, и уже с более значительными угрозами мне и человеку, который со мной работал…" - написала она.

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Ранее украинский музыкант и исполнитель, который сейчас защищает Украину, Тарас Тополя обратился к белорусским офицерам и заявил о том, что их провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины.

Также российская модель Ирина Шейк оправдалась за фото в социальных сетях с подписью, в которой использовала рашистский символ - букву Z.

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