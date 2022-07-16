"Встретим вас огнем и свинцом": Тополя обратился к беларусам

Тарас Тополя / Скриншот Instagram

Украинский музыкант и исполнитель, который сейчас защищает Украину Тарас Тополя, обратился к белорусским военным.

Он обратился к офицерам и заявил о том, что их провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины, неправдой заставляют участвовать в захватнической войне.

"Сегодня враг пришел на нашу землю. Враг подлый, коварный и страшный. Враг, который убивает и насилует детей, женщин, стариков; наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым массивам и гражданской инфраструктуре. В том числе, удары наносятся с территории Республики Беларусь. Но даже в этом случае, когда вражеские Искандеры стартуют с вашей территории, вражеские самолеты взлетают з ваших аэродромов, вражеские орды шли на Киев, совершая военные преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и многих других городах и селах Украины, с территории Беларуси, даже в этом случае Украина не отвечала Беларуси огнем и смертью", - говорит он.

Тополя предупреждает, что украинские военные готовы встретить белорусов "лицом к лицу". "Мы готовы встретить вас лицом к лицу. Мы ждали вас с миром. К сожалению и к вашему несчастью ваш президент выбрал другой путь. Но мы до сих пор верим что сапог белорусского солдата не ступит на нашу землю. Но если, все же, приедете с войной, мы встретим вас как и путинские орды огнем и свинцом", - добавляет Тополя.

"Вы сами видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ и свою родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с трупами оккупантов, видели переполненные российскими захватчиками белорусские госпиталя и больницы", - предупреждает артист.

Тополя добавляет, что украинцы смогут защитить себя, "тем более, что с Украиной весь мир". "Не выполняйте преступных приказов своего руководства!" - призывает он.