"Имбецилы": Тарас Тополя рассказал о тех, кто не может выучить украинский

Тарас Тополя. Скриншот

Солист украинской группы "Антитела" Тарас Тополя, который недавно рассказал о том, что ему пришлось пережить на свой 35-летний день рождения, высказался по поводу людей, которые не могут выучить украинский язык, живя в Украине.

"Проживая столько лет в Украине, человек говорит, что ему трудно перейти на украинский язык. Есть такой диагноз - имбецил. Наверное, нужно к врачу", - заявил он в интервью 5 каналу.

Он также рассказал о том, насколько тяжело ему было общаться на английском языке. Тем не менее, когда началась война он выходил даже под артобстрелами, чтобы рассказывать остальному миру, что нужно и что происходит в Украине.

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"На 5-м, на 7-м, на 15-м интервью мне стало легче, потому что я начал пользоваться английским языком", - подчеркнул он.

Напомним, ранее украинский телеведущий Александр Педан также высказался относительно недавнего заявления телеведущей Маши Ефросининой и Ольги Поляковой.

Поводом стало их заявление относительно невозможности правильно и красиво изъясняться на украинском языке.