Педан жестко обратился к Ефросининой и Поляковой за русский язык

Александр Педан высказался по поводу украинского языка/ https://www.instagram.com/pedanos/

Украинский телеведущий Александр Педан обратился к ведущей Маше Ефросининой и певице Ольге Поляковой, которым "сложно выучить родной украинский язык".

Как сообщил он в интервью на телеканале ICTV, он не понимает, как можно выучить английский, но не знать своего родного языка. "Здесь у меня что-то не сходится. Вопрос в чем? Трудно?! Да, трудно. А нам не трудно сейчас будет отстраивать, воевать? Эта трансформация Украины в Украину наконец-то происходит. Она сложная, так не бывает, что легко... Это ваш сложный шаг, который очень важен для Украины" - спрашивает он.

Он полагает, что каждый украинец обязан осознать и принять важность перехода на украинский язык.

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Сам ведущий поделился, что у него в жизни был момент, когда его чуть не выгнали с работы за незнание украинского языка."Я учил украинский язык. У меня был эпизод, когда меня однажды чуть не выгнали с телевидения за то, что я не знал украинского. Именно тогда вышел первый закон о том, что ведущие должны вести на украинском языке. Я был ведущим Comedy Club Ukraine. И на старте, когда еще не было этого телепроекта, продюсер сказал: "Все нормально, кроме этого мальчика, который не знает украинского". Я взял и выучил его. Было сложно. Потом был "Подъем", на котором я не мог делать все, что мне хотелось, потому что нужно было постоянно думать, переводить в голове. Это нелегко, но это нужно", – рассказал Педан.

Напомним, украинская певица Оля Полякова, которая с самого начала войны активно поддерживает Украину и дает благотворительные концерты, набросилась на своих подписчиков, защищая своего мужа, которого она пыталась вывезти заграницу.