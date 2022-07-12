Полякова оскорбила украинцев, защищая своего мужа

Оля Полякова сильно разозлилась /скриншот

Украинская певица Оля Полякова, которая с самого начала войны активно поддерживает Украину и дает благотворительные концерты, набросилась на своих подписчиков, защищая своего мужа, которого она пыталась вывезти заграницу.

На своей странице в Instagram она также попыталась объяснить о чем идет речь, а также когда и зачем ее муж планировал выезжать.

"Очень противно мне сейчас наблюдать ситуацию, в которой какие-то паблики расшеривают новость, что вроде бы мой муж был за границей, а я рассказываю, что нет. Со всеми разрешениями, впервые после начала войны 29 июня приехал за мной и моими детьми в Прагу, мы были там три дня, он был на двух моих концертах, и третьего числа мы отправились в Украину. Я прошу вас, люди, не разгоняйте г..но на вентилятор. Отвратительно на это смотреть", - сказала Оля.

"И, кстати, с 29 июня мой муж имеет право выезжать за границу, потому что ему исполнилось 60. Поздравьте меня. И все, кто говорит фигню и разгоняет хейт, закройте рты и идите в ж..у. И еще одно, он в Украине как был, так и есть, и никуда не собирается", - подчеркнула разгневанная Полякова.

Напомним, ранее Полякова призналась, что выезжая в начале полномасштабной войны из Украины с детьми, пыталась воспользоваться своим звездным положением. Так артистка, которая ранее никогда надолго не разлучалась с мужем, обратилась к пограничникам с просьбой выпустить мужа вместе с семьей.