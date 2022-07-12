Оля Полякова рассказала, как пыталась вывезти военнообязанного мужа за границу

Оля Полякова пыталась вывезти мужа за границу во время войны / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова в интервью для Ранку з Україною призналась, что выезжая в начале полномасштабной войны из Украины с детьми, пыталась воспользоваться своим звездным положением.

Так артистка, которая ранее никогда надолго не разлучалась с мужем, обратилась к пограничникам с просьбой выпустить мужа вместе с семьей.

"Мой муж и не собирался уезжать, но мы когда подъехали к границе, я подумала: может, сейчас воспользуюсь своей звездностью. Я подошла: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей" и все остальное, плачу. Меня обняли, погладили по голове и ответили: "Прощайтесь". И мы попрощались", - воспоминает Полякова.

Она также отметила, что за границей постоянно чувствовала вину перед мужем и другими людьми, которые вынуждены остаться в стране, охваченной войной. Лишь работа и благотворительность вернули ее к жизни.

"Когда у меня появилась возможность работать и помогать стране, я тогда перестала себя жрать, потому что до этого ты думаешь: "Боже, я никому не нужен, у меня ничего нет, я никто". Когда ты 20 лет делал карьеру и здесь у тебя забирают все. Мы все в Украине в одинаковых условиях. У нас 24 февраля забрали все", - говорит артистка.

К слову, муж Поляковой - бизнесмен Вадим Буряковский, не сидел без дела в отсутствии жены, а пошел служить в тероборону.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно, даже нецензурную кричалку про президента РФ.

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