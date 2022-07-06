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Макс Барских и Оля Полякова огненно спели и сплясали в киевском метро

6 июля 2022, 15:18

Оля Полякова сделала упор в выступлении на старые, проверенные хиты, а Барских, напротив, напирал на новые песни, записанные уже после 24 февраля.

Барских, полякова
Барских, полякова / коллаж фото Instagram

Во вторник, 5 июля, на временно закрытой для пассажиров киевской станции метро Майдан Независимости состоялся большой благотворительный концерт Оли Поляковой и Макса Барских ‒ для бойцов ВСУ, волонтеров и их семей.

Полякова исполнила свои легендарные хиты ‒ "Королева ночи", "Счастливые люди", "Шлепки". Кроме того, от певицы на украинском зрители услышали легендарную "Чарівну скрипку" Нины Матвиенко, "Колискову" на мотив не менее легендарной "Мелодії" Мирослава Скорика. Также артистка порадовала зрителей премьерой нового трека ‒ "Оля".

Полякова также исполнила свои известные песни, а также представила новый украинский трек Оля.

Макс Барских, напротив, упор сделал на исполнение новых песен, записанных после начала полномасштабного вторжения РФ — Буде весна, Чекай мене и т.д.

"Вчера в Киеве в особом месте состоялся мой первый концерт с начала войны. Совсем недавно это была просто станция Майдан Незалежности, сегодня — это укрытие для десятков тысяч украинцев и место, где музыка объединяет сердца. Невероятные ощущения. Киевляне и гости столицы, для меня было очень важно увидеть своими глазами хотя бы ненадолго ваши улыбающиеся лица: лица счастливых детей, женщин, военных. Петь для вас — большая гордость и честь", — сказал певец.

Барских

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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Автор: Егор Бунин
Оля Полякова Макс Барских новости шоу бизнеса
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