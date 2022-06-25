Нужно было запретить в 2014 году: Полякова радикально высказалась по поводу русской музыки

Оля Полякова / ua.depositphotos.com и УНИАН

Известная украинская поп-певица Оля Полякова, собирается уже вскорости, 5 июля, вернуться вместе с детьми в Украины из-за границы, где она сейчас дает выступления в благотворительных целях. Об этом она заявила в эфире ТРК Украина.

"Приеду 5 июля. Я так хочу домой! Я давно не видела супруга, и мои дети не видели своего отца. Никогда такой разлуки у нас не было. Мне нужно дать благотворительные концерты в своей стране. Поддержать своих людей, которые остались. Поеду с концертами в ВСУ, в госпитали, к беженцам. У меня расписаны даты, и я очень этому рада. Так этого жду, думаю, когда пересеку границу, буду сильно плакать", ‒ говорит певица.

Категорически поддержала Полякова и тотальный запрет российской музыки в Украине.

"Уже восемь лет наша молодежь слушает этот кальянный рэп. Это также очень влияло на их умы. Думаю, история о том, что мы не пускали их гастролировать в Украину, сделала то, что у нас стал круче внутренний рынок. В РФ никогда не было крутых таких шоу, а мы это делали. Нужно было это сделать в 2014 году, тогда у нас были бы развиты хип-хоп и рэп -культуры", — сказала она.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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