"Буду давать концерты в госпиталях для военных": Полякова объявила о возвращении в Украину

Оля Полякова объявила о возвращении в Украину/ Instagram Оли Поляковой и ее дочери

Известная украинская поп-певица Оля Полякова говорит, что уже в ближайшее время планирует вернуться в Украину. Об этом исполнительница заявила в эфире "Сніданку з 1+1".

Сейчас территориально Полякова пребывает во Франции, откуда выезжает на благотворительные концерты. Но, говорит певица, ее дочери сильно хотят домой, особенно младшая ‒ 10-летняя Алиса.

"Все ей не так, все невкусное, все некрасивое, даже животные выглядят не так, как в Украине. Ребенку ничего не хочется, там три кошки, пять собак, дорогие сердцу козы, очень хочет домой. Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев и буду давать концерты в госпиталях для военных. Она меня просит взять ее с собой. А я очень боюсь, не знаю, что делать", — говорит Полякова.

По поводу того, вернутся ли ее дочери к учебе в Украине с сентября нынешнего года, Полякова сказала, что ее старшая дочь Маша уже получила аттестат об окончании школы и хочет поступать западный музыкальный университет ‒ уже подала документы в пять вузов.

"Куда вступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", ‒ подытожила Полякова.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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