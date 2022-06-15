УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Буду давать концерты в госпиталях для военных": Полякова объявила о возвращении в Украину

15 июня 2022, 16:44

Как говорит журналистам "1+1" певица Оля Полякова, ее дочери сильно хотят домой, в Украину. Особенно младшая ‒ 10-летняя Алиса.

коллаж Полякова
Оля Полякова объявила о возвращении в Украину/ Instagram Оли Поляковой и ее дочери

Известная украинская поп-певица Оля Полякова говорит, что уже в ближайшее время планирует вернуться в Украину. Об этом исполнительница заявила в эфире "Сніданку з 1+1".

Сейчас территориально Полякова пребывает во Франции, откуда выезжает на благотворительные концерты. Но, говорит певица, ее дочери сильно хотят домой, особенно младшая ‒ 10-летняя Алиса.

"Все ей не так, все невкусное, все некрасивое, даже животные выглядят не так, как в Украине. Ребенку ничего не хочется, там три кошки, пять собак, дорогие сердцу козы, очень хочет домой. Я через полторы недели уже возвращаюсь в Киев и буду давать концерты в госпиталях для военных. Она меня просит взять ее с собой. А я очень боюсь, не знаю, что делать", — говорит Полякова.

По поводу того, вернутся ли ее дочери к учебе в Украине с сентября нынешнего года, Полякова сказала, что ее старшая дочь Маша уже получила аттестат об окончании школы и хочет поступать западный музыкальный университет ‒ уже подала документы в пять вузов.

"Куда вступим и как будем тянуть по финансам – туда и пойдем", ‒ подытожила Полякова.

Читайте такжеОля Полякова рассказала, как Алексей Арестович укладывал ее в постель: "Мужчины, берите пример!"

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Оля Полякова Маша Полякова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:04

ВСУ выбивают оккупантов из Николаевщины: наши пилоты удачно наведались на позиции врага

17:04

Магнитные бури с 15 июня 2022 года: какие геомагнитные сюрпризы нас ждут на этой неделеВидео

17:03

Почему российские Искандеры могут оказаться у границы ЕСмнение

16:51

Будут купаться в деньгах: 3 знака зодиака могут разбогатеть до конца июняВидео

16:45

Украину атакует похолодание: синоптики предупредили о "морозе"Видео

Реклама
16:44

"Буду давать концерты в госпиталях для военных": Полякова объявила о возвращении в УкраинуВидео

16:23

"Мы все виноваты, это надо остановить": экс-капитан сборной России требует сильней наказать россиян

16:17

"Украина была, есть и будет": Подоляк закрыл рот "закомплексованному Медведеву"Видео

16:11

Китай не хочет осуждать войну в Украине: Си Цзиньпин поговорил с Путиным - National Post

16:07

"День дна в раше": Гордон показал, как на концерте в РФ артисты провалились под сцену

16:01

Приметы на 16 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:52

Хотел заработать 25 млн грн на гуманитарке: директор холдинга продавал 3 тыс. бронежилетовВидео

15:50

Самая вкусная и легкая летняя закуска из 3 ингредиентов: невероятно вкусный рецептВидео

15:37

Как правильно чистить молодую картошку – 5 советов каждой хозяйке

15:32

Резников к полякам: если Украина с вашей помощью не остановит русских, то русские придут к вамВидео

15:32

Оккупанты обстреляли Николаев: попали в дом, много раненыхВидео

15:29

Нырнул в туалет: на Закарпатье пограничники взяли в поезде уклониста, пытавшегося сбежать в Словакию

15:23

"Надо перестать бухать": российский продюсер призвал не слушать Охлобыстина

15:18

ВСУ перешли в контратаку вблизи Изюма и освободили несколько сел - депутат горсоветаВидео

14:58

Роднянский свернул бизнес в России и готовит новые проекты для Украины

Реклама
14:54

Украинцам придется продолжать переговоры с Россией: Макрон сделал неоднозначное заявлениеВидео

14:51

Вой гегемона: почему в России вовсю готовятся к последствиям ядерного ударамнение

14:28

Ходите и оглядывайтесь: в Мариуполе партизаны начали бороться с оккупантамиВидео

13:57

"Рамштайн-3": НАТО предоставит Украине тяжелое вооружение и переведет ВСУ на оружие АльянсаВидео

13:47

Шольц может передать Украине меньше РСЗО Mars II, чем обещал - СМИВидео

13:47

Русские прокладывают путь мертвыми телами своих солдат: мэр Северодонецка рассказал о боях в городе

13:46

Ни слова о войне: Тодоренко сделала ретроспективу своего года в фото

13:25

Слышно было на весь Крым: в Симферополе прогремел мощный взрыв

13:22

Десантники РФ отказываются идти в наступление: ВСУ устроили им ад на трассе Бахмут - ЛисичанскВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 июня 2022: Львам – осуществление мечты, Весам – деньги, Стрельцам – соблазны

12:52

Шел на захват Гостомеля и городов Харьковщины и Луганщины: ликвидирован полковник-пропагандист из РФ

12:44

Запад проявляет свою слабость перед Россией, избегая войны - КачиньскийВидео

12:31

Адольфа назвали Адидасом: Кадырову подарили собаку, украденную у украинского воина из Азовстали

12:26

Так выглядят настоящие монстры: Ефросинина показала российских "освободителей"

12:07

Украина хочет договориться с США о поставках газа по ленд-лизу - Foreign PolicyВидео

12:05

Мечтательный Медведев усомнился в будущем существовании УкраиныВидео

11:49

Шольц боялся "раздражать" Путина, поэтому не национализировал Gazprom Germania – BloombergВидео

11:42

Россия надрывает пупок в Украине и уже не ждет побед к сакральным датаммнение

11:28

Волонтер из Чернигова: Украина определила, кто поедет на "Мисс Вселенная 2022"

11:20

Шольц несет ответственность за смерти украинцев в войне против РФ - АрестовичВидео

Реклама
11:17

Легенда обороны Ирпеня: 28-летний защитник Украины двумя выстрелами из РПГ остановил полсотни враговВидео

11:13

НАТО должно вмешаться в войну в Украине, иначе ее не завершить – экс-командующий силами Альянса в ЕвропеВидео

10:54

Гороскоп Таро на июль 2022: Весам - зависть, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - невероятная удачаВидео

10:51

В Латвии обходят санкции против РФ и Беларуси: компании подделывают договорыВидео

10:27

Армия РФ теряет силы: Путин может объявить всеобщую мобилизацию и взять "паузу" в войне – BloombergВидео

10:07

На Луганщине ВСУ сдерживают россиян сразу с трех сторон, много раненых в Лисичанске - ГайдайФотоВидео

09:52

Войска РФ контролируют большую часть Северодонецка, но у них есть проблема – разведка Британии

09:51

Военные с украинскими корнями пропадают без вести: ФСБ проводит чистки в армии РФ

09:40

На Западе назвали 3 сценария дальнейшего развития войны в Украине – CNNВидео

09:18

Смерть Путина – не панацея: почему его преемник продолжит войну в Украинемнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять