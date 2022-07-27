Подкинула на вентилятор: неуемная Настя Приходько "наехала" на Потапа, Влада Яму и Монатика

Настя Приходько "наехала" на Потапа, Влада Яму и Монатика / Коллаж

Украинская общественная и политическая деятельница, Заслуженная артистка Украины, певица Анастасия Приходько в свободное от волонтерства время ведет личный блог в Facebook, где делится с поклонниками собственными размышлениями.

Нередко ее заявления носят весьма скандальный характер, а ее неоднозначные высказывания становятся предметом горячих споров. К примеру недавно она подняла болезненную тему выезда украинских мужчин за границу во время войны. Также вопросы у нее вызывают и те, кто на момент начала полномасштабного вторжения уже был заграницей, однако не вернулся в Украину.

К таким представителям сильного пола Приходько завуалированно выразила свое презрение. Главными "образчиками" недостойных она назвала украинских артистов - Потапа, Влада Яму и Дмитрия Монатика.

"Сегодня имела разговор с моим другом на тему того, как принимать наших мужчин, которые в свое время уехали за границу во время полномасштабной войны, в момент победы!? Ну все люди выходят на улицу, обнимают друг друга и поздравляют с победой, и рядом стоит Потап, Влад Яма, Монатик и так далее… Мне говорить им "поздравляю с победой"? Или говорить "я так рада, что вы вернулись"... Мом "О как здорово что мы все вместе"? Или обнять и поддержать словами "как тебе там было тяжело, слава Богу, что все хорошо"... Ну вот что?" - вопрошает певица.

В комментариях ее в очередной раз попросили не разжигать хейт между украинцами, а с морально-этическими проблемами предложили разобраться после победы Украины в войне.

Также в комментариях высказали и другие мысли:

"Насправді, є різні чоловіки і різні обставини, які змусили їх покинути рідний край".

"Та вони ж не сидять, склавши руки, а допомагають, збираючи кошти на ЗСУ своєю концертною діяльністю. Скільки вже можна їх теребити?"

"Оставьте ненужные споры, время покажет, кто враг, а кто друг. Больше всех вопят те, кто и пальцем не пошевелил. Вешать ярлыки большого ума не нужно. Успокойтесь!"

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Ранее певец и лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк показал новое фото с фронта. Артист с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину служит в теробороне.

Также украинская актриса и звезда сериала Крепостная Наталья Денисенко попала в скандал - ее пристыдили за то, что она с сыном отправилась на заграничный отдых. Артистка резко ответила.

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