Хлывнюк поделился новым фото с фронта: поклонники в восторге

Андрей Хлывнюк / Instagram

Певец и лидер-группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк показал свое фото с фронта. Соответствующим фото музыкант поделился на своей странице в Instagram.

Хлывнюк снялся на фоне природы с нашивкой на форме "Полиция". Его поклонники в шутку назвали Хлывнюка "Хорошим полицейским".

"Еще ни одного штрафа не выписал", - подписал свое фото Андрей Хлывнюк.

Его фоловеры написали, как сильно они благодарны и гордятся своим защитником. "Мы так рады за вас, и наших братьев и сестер из Украины", - написал пользователь под ником dalybeauty.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк очень эмоционально ответил на вопрос Дмитрия Гордона по поводу того, как он, после нападения РФ на Украину относится к русским артистам.

"Я знаю лично этих людей. И то, о чем мы говорили две минуты назад, я говорил именно об этих людях. Какие я испытываю чувства? Никаких, этих людей просто больше для меня не существует. Мне не до них сейчас, я слышу. Прилеты орудий, чертовых реактивных систем. Я видел то, что видели мои собратья, когда заходили в освобожденные города с гуманитарными миссиями. И когда еще трупы не успели убрать с улицы и в машину оттащить. Это была наша работа, потому что у нас было оружие в руках и пригоден для этого транспорт", – сказал Хлывнюк.