"Я его не люблю": Приходько снова "штрыкает" Потапа

Потап, Монатик, Влад Яма и Анастасия Приходько / Коллаж

Украинская певица Анастасия Приходько, которая открыто конфликтует с певцом и автором Потапом, снова заявила о том, что не оставит его в покое.

Как заявила она в интервью Алине Доротюк, она не хочет говорить об этих звездах, которые уехали, потому что ее тошнит. "Ко многим есть вопросы. Ко многим, которые здесь, есть вопросы. У меня давняя "любовь" с Потапом. Об этом все знают. Я его не люблю. Я его "штрыкаю" и буду "штрыкать", потому что он меня бесит своим поведением. Я его "штрыкала" еще в начале войны в 2014 году", – сказала Приходько.

В то же время, она сообщила, что сейчас не время устраивать "срачи", но молчать не смогла. "Сейчас не хочу этого делать, потому что не надо сейчас о них говорить в негативном смысле. Они совершают ошибки, я это вижу. Но это все после войны", – добавила она.

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Напомним, ранее у Приходько уже был конфликт с Потапом. Так, она устроила словесный баттл с продюсером и автором песен Алексеем Потапенко, Потапом.

На своей странице в Facebook певица опубликовала ссылку на материал о том, что Настя Каменских и Потап больше не будут выступать в россии. Она также прокомментировала материал, назвав Потапа г..ом.