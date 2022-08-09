"Выбешивает": дочь Заворотнюк вызверилась на вопрос о младшей сестре

Анна Заворотнюк / Instagram

Дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.

В частности, один из подписчиков спросил, не считает ли Анна Заворотнюк свою младшую сестру Милу виновной в болезни актрисы.

"Прошу подобных людей отписаться от меня. Ваша тупость выбешивает!" — отметила 25-летняя наследница Анастасии в личном блоге.

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Отмечается, что дочь Заворотнюк никто не видел уже около 2 лет. В последний раз она была на публике с папой, Петром Чернышовым. Он вывел дочку на лед после премьеры шоу "Спящая красавица".

Напомним, недавно росСМИ, со ссылкой на некоего журналиста, распространили новость о том, что экспериментальная терапия перестала действовать на Заворотнюк, а значит она обречена.

По словам журналиста, близкие актрисы в панике из-за этой новости. Они продолжают верить в ее исцеление, и не готовы прощаться с ней так быстро.