Экспериментальное лечение не помогает: росСМИ опять "хоронят" Анастасию Заворотнюк

Ряд тревожных совпадений свидетельствует об ухудшении состояния актрисы.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала Моя прекрасная няня, уже три года борется с онкологией. Заболевание поразило мозг артистки, которая последнее время получает альтернативное лечение, разработанное специально для нее.
Недавно росСМИ, со ссылкой на некоего журналиста, распространили новость о том, что экспериментальная терапия перестала действовать на Заворотнюк, а значит она обречена.
По словам журналиста, близкие актрисы в панике из-за этой новости. Они продолжают верить в ее исцеление, и не готовы прощаться с ней так быстро.
В подтверждение теории об ухудшении "няни Вики" также приводят тот факт, что ее муж, фигурист Петр Чернышев, впервые за свою карьеру отказался отказался от больших гастролей. В этом видят зловещий признак того, что мужчина боится надолго покидать супругу, чье состояние быстро ухудшается.
Ранее своим опытом преодоления тяжелой болезни поделилась украинская продюсерка Елена Мозговая. Она призналась, что из-за мучительной боли еще год назад задумывалась о самоубийстве.
Также известный австралийский актер Хью Джекман напугал поклонников своим изможденным внешним видом. Артист болеет базалиомой, одной из разновидностей рака кожи.
Другие новости:
- Боролась вместе с сыном: опасная болезнь забрала жизнь блогерши, супруги футболиста
- Дважды вдовец Джон Траволта завел роман с нестандартной подружкой
- "Чуть не падала прямо на сцене": Злата Огневич призналась о болезни, которая мучает ее многие годы