Экспериментальное лечение не помогает: росСМИ опять "хоронят" Анастасию Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перестала реагировать на лечение - росСМИ / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала Моя прекрасная няня, уже три года борется с онкологией. Заболевание поразило мозг артистки, которая последнее время получает альтернативное лечение, разработанное специально для нее.

Недавно росСМИ, со ссылкой на некоего журналиста, распространили новость о том, что экспериментальная терапия перестала действовать на Заворотнюк, а значит она обречена.

По словам журналиста, близкие актрисы в панике из-за этой новости. Они продолжают верить в ее исцеление, и не готовы прощаться с ней так быстро.

В подтверждение теории об ухудшении "няни Вики" также приводят тот факт, что ее муж, фигурист Петр Чернышев, впервые за свою карьеру отказался отказался от больших гастролей. В этом видят зловещий признак того, что мужчина боится надолго покидать супругу, чье состояние быстро ухудшается.

Ранее своим опытом преодоления тяжелой болезни поделилась украинская продюсерка Елена Мозговая. Она призналась, что из-за мучительной боли еще год назад задумывалась о самоубийстве.

Также известный австралийский актер Хью Джекман напугал поклонников своим изможденным внешним видом. Артист болеет базалиомой, одной из разновидностей рака кожи.

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