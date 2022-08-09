"Очень больно": Зеленская не сдержала слез, рассказывая японцам о погибшей Лизе

Зеленская / УНИАН и Instagram Vogue

Супруга президента Украины выступила на японском телевидении, где рассказала о теперешней ситуации в Украине, а также о том, как изменилась жизнь украинцев с начала военного вторжения России.

"Вся страна замерла в 24 февраля. Очень странно, когда утром просыпаешься, а ночью не было тревоги", - говорит она.

Елена Зеленская также рассказала о солнечной девочке Лизе, которая погибла из-за ракетного обстрела Россией мирной Винницы. Она также пояснила, почему просила противовоздушное оружие в Конгрессе США. По ее словам, она вынуждена была это сделать, чтобы защитить своих детей.

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Первая леди также вспомнила девочку Лизу, "светлого и невинного ребенка". Она не смогла сдержать слез, когда рассказывала о девочке, убитой Россией.

"Действительно, был прекрасный, веселый, жизнерадостный ребенок. Она разрисовала шары, себя, других детей, операторов, режиссера... Я даже не могу, честно говоря, полностью описать свои чувства. Это был для меня тяжелый удар. Я эмоционально держусь даже сейчас. Потому что даже сейчас, когда я говорю о ней, у меня на глазах выступают слезы. Светлый и невинный ребенок. Очень больно", – сказала Зеленская.

Напомним, ранее супруга президента Владимира Зеленского и первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своих детях и чем они занимаются.

Соответствующей информацией она поделилась с журналистами программы ТСН. По ее словам, их сын пока не хочет особенно учиться. "Школьник сказал пока его не трогать. То есть все подходят к нему: давай почитаем, давай вспомним английский язык, он отклоняет сразу", - рассказала Зеленская и добавила, что, по известным причинам, отправить сына в лагерь нет возможности.