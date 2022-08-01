Чем занят сын президента и где будет учиться его дочь: Зеленская рассказала о детях

Елена Зеленская / Скриншот YouTube

Супруга президента Владимира Зеленского и первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о своих детях и чем они занимаются.

Соответствующей информацией она поделилась с журналистами программы ТСН. По ее словам, их сын пока не хочет особенно учиться. "Школьник сказал пока его не трогать. То есть все подходят к нему: давай почитаем, давай вспомним английский язык, он отклоняет сразу", - рассказала Зеленская и добавила, что, по известным причинам, отправить сына в лагерь нет возможности.

Что касается 18-летней Александры Зеленской на днях сдала тест и теперь решает, на какие специальности поступать.

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"Дочка сдавала общий экзамен, и мне кажется, что все хорошо, она удовлетворена. Математика, украинский язык и литература и история. Все переживали, но она готовилась, я думаю, что все хорошо", - отметила первая леди.

"Сейчас будет писать мотивационные письма, сама. Помощи, к счастью, не просит", - добавила Елена.

Она также прокомментировала фотосессию Vogue, которая вызвала бурю хейта в сети. "Это ведь не впервые у меня. Я понимаю, что каждый человек имеет право на свое мнение. Демократия - она и есть демократия. Возможно, мне иногда неприятна форма, в которой она выражается. Но это уже мои собственные эмоции. С эстетической точки зрения что-то может нравиться, что-то не нравиться, но я уверена, что это также добавит баллы Украине на международной арене, потому что это издание читают миллионы людей в мире", - добавила Елена.

Напомним, недавно первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке цифровой версии легендарного зарубежного издания о моде Vogue.

Снимки делала лично всемирно знаменитая фотограф Энни Лейбовиц. Она для съемок специально прилетала в Киев.

Но поза на снимке, в которой сидела первая леди на ступеньках Офиса президента, у многих пользователей Сети вызвала гневную реакцию. Дескать, на фото Зеленская выглядит отнюдь не женственно.