"Ты не офицер": украинского ведущего не взяли в армию

Александр Педан / Скриншот

Украинский ведущий Александр Педан в программе у Славы Демина рассказал о том, почему он не пошел служить в ВСУ.

По словам ведущего, он, на самом деле, стоит на временном учете в Хмельницком.

"Они меня знают. И они мне сразу сказали: "Смотри, ты не офицер запаса, у тебя нет никакого опыта, военной кафедры. Ты нам тут разве что водителем или окопы копать". Они мне откровенно заявили: "Ты сейчас много делаешь и это важнее. Если нужно будет, есть контакты, ты находишься на месте и мы тебя найдем", – рассказал Педан.

Читайте такжеПедан жестко обратился к Ефросининой и Поляковой за русский язык

По его словам, он хотел бы служить "в арте". "В артиллерии. Пехоте сейчас очень тяжело. Представь, парни и девушки сидят в окопах, и как бы они не хотели, они не могут стрелять в орков, потому что расстояние не позволяет. При этом их поливают минами, бомбами. Но если они оттуда уйдут, то туда придут орки. То есть они должны оставаться там", - говорит Педан.

Напомним, украинский телеведущий Александр Педан обратился к ведущей Маше Ефросининой и певице Ольге Поляковой, которым "сложно выучить родной украинский язык".

Как сообщил он в интервью на телеканале ICTV, он не понимает, как можно выучить английский, но не знать своего родного языка. "Здесь у меня что-то не сходится. Вопрос в чем? Трудно?! Да, трудно. А нам не трудно сейчас будет отстраивать, воевать? Эта трансформация Украины в Украину наконец-то происходит. Она сложная, так не бывает, что легко... Это ваш сложный шаг, который очень важен для Украины" - спрашивает он.