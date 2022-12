Группа Maneskin, ставшая победителем Евровидения-2021, попала в скандал. Солиста Давида Дамиано обвинили в неуважении к украинскому флагу.

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в ярости / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Итальянская рок-группа Maneskin (победители Евровидения-2021) угодила в скандал, когда на концерте в Бостоне, США, солист коллектива Давида Дамиано разделся до трусов, а потом беззастенчиво прошелся ногами по украинскому флагу. Соответствующий ролик был опубликован на странице в Instagram.

"Его поведение на сцене ужасает каждый раз. Пока весь мир чествовал память жертв Голодомора, он в тот же день обматывается украинским флагом как банным полотенцем, ходит по нему и швыряет его. Многие публичные вещи в знак поддержки нашей страны не освобождают его от ответственности", – именно так подписан ролик.

Возмущенные украинские фанаты коллектива поклонники считают, что Дамиано теперь обязан извиниться перед украинцами – чтобы хотя бы частично исправить свою репутацию.

"Призываю всех, кого так же шокировало такое поведение Дамиано распространять это видео или скрин из него с хештегом #itsnotokdamiano и подписью "Our flag - is not a rag", особенно было бы хорошо распространить это в Твиттере, потому что там он проводит больше времени. Спасибо всем, кому не безразлично. А всех украинцев, кого не задело это и им ок – я завидую вашему болевому порогу", – говорят украинские фанаты коллектива.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

До того легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

Другие новости: