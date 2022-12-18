УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в ярости

18 декабря 2022, 13:49
Группа Maneskin, ставшая победителем Евровидения-2021, попала в скандал. Солиста Давида Дамиано обвинили в неуважении к украинскому флагу.
Флаг Украины, Дамиано Давид
Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в ярости / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Итальянская рок-группа Maneskin (победители Евровидения-2021) угодила в скандал, когда на концерте в Бостоне, США, солист коллектива Давида Дамиано разделся до трусов, а потом беззастенчиво прошелся ногами по украинскому флагу. Соответствующий ролик был опубликован на странице в Instagram.

"Его поведение на сцене ужасает каждый раз. Пока весь мир чествовал память жертв Голодомора, он в тот же день обматывается украинским флагом как банным полотенцем, ходит по нему и швыряет его. Многие публичные вещи в знак поддержки нашей страны не освобождают его от ответственности", – именно так подписан ролик.

Возмущенные украинские фанаты коллектива поклонники считают, что Дамиано теперь обязан извиниться перед украинцами – чтобы хотя бы частично исправить свою репутацию.

"Призываю всех, кого так же шокировало такое поведение Дамиано распространять это видео или скрин из него с хештегом #itsnotokdamiano и подписью "Our flag - is not a rag", особенно было бы хорошо распространить это в Твиттере, потому что там он проводит больше времени. Спасибо всем, кому не безразлично. А всех украинцев, кого не задело это и им ок – я завидую вашему болевому порогу", – говорят украинские фанаты коллектива.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

До того легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

Другие новости:

флаг Украины новости шоу бизнеса Maneskin
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

Jerry Heil со слезами на глазах оцениал свой проигрыш на Нацотборе на Евровидение

14:56

Прямое участие Беларуси в войне: генерал ВСУ назвал цель визита Путина к ЛукашенкоВидео

14:29

Ликвидировали десятки оккупантов одним ударом: ВСУ разбили расположение военных РФ в СчастьеВидео

14:23

Приметы на 19 декабря: какие 5 вещей нельзя делать никому на Святого Николая, чтобы не быть без денегВидео

14:22

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и объяснил его "грязную тактику" разрушения городовВидео

Реклама
13:49

Солист Maneskin прошелся ногами по флагу Украины: Сеть в яростиВидео

13:29

"Отправят в Киев и там повесят": Гиркин готовится к трибуналу в ГаагеВидео

13:00

Военный эксперт спрогнозировал, что будет с ООН после украино-российской войныВидео

12:49

Много осколков, есть погибшие и разрушения: в Белгороде прогремели мощные взрывыФотоВидео

12:40

Даша Кацурина записала эмоциональную реакцию на романтический клип Дорофеевой и ее бывшего мужа

12:20

Путин не сдастся, сколько бы бойцов не умерли: NYT озвучило детали встречи Нарышкина и директора ЦРУВидео

12:16

"Провоцировать медведя": Зеленский оценил вероятность применения РФ ядерного оружияВидео

11:45

Американский военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ начнут новое контрнаступлениеВидео

11:44

"Гей - это что, что-то плохое?": Евгений Клопотенко прокомментировал слухи о своей гомосексуальностиВидео

11:40

Зеленский рассказал о переговорах с Байденом насчет передачи Украине ЗРК PatriotВидео

10:55

"Накрыли" штаб: ВСУ пытались уничтожить Герасимова в Изюме - АрестовичВидео

10:36

"Украина до сих пор не разгромлена": Гиркин начал скулить и заявил о стратегическом поражении РФВидео

10:35

Шойгу покатали на вертолете: в РФ рассказали о поездке на инспекцию к оккупантамВидео

09:52

"Это - фашисты": в Турции спятившая путинистка набросилась на украинкуВидео

09:48

"Армия РФ начнет разваливаться": есть 3 фактора, которые могут разрушить российское войско – экс-глава ЦРУВидео

Реклама
09:29

Когда закончится война в Украине: генерал ВСУ указал возможные срокиВидео

08:57

"В Киеве к обеду": опубликован подробный план начала вторжения РФ в УкраинуВидео

08:29

Провалы РФ под Бахмутом: между боевиками "ДНР" и наемниками Вагнера растет раскол – ISWВидео

08:19

Кремль через старого деда зондирует почву для переговоровмнение

08:15

Диктатор РФ Путин назвал Зеленского "пособником нацизма" и отказался от встречи – NYTВидео

08:00

Похож, да не очень: почему кремлевского недомерка не следует равнять с Гитлером и Сталиным

07:36

"Война еще полгода не закончится": Арестович предупредил, что боевые действия затянутсяВидео

07:05

День Святого Николая – теплые поздравления и оригинальные картинки на 19 декабряФото

06:26

Поездка Путина на Крымский мост: эксперт объяснил цель КремляВидео

06:15

Вторая попытка россиян захватить Киев: чем все закончитсямнение

04:05

Украине понадобится от часа до 3 недель для подготовки к наступлению оккупантов – КасьяновВидео

03:20

Безумно вкусно: как быстро засолить селедку на Новый год, бюджетная закуска за 60 гривен - рецептВидео

03:00

Рианна впервые показала своего сына

02:15

Зачем нужно класть кубики льда на ковер: эффективный лайфхак, известный немногим

01:33

"Не ожидала, что он такой большой": Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет ДжигрурдуВидео

00:51

Приметы на 18 декабря: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть успешнымВидео

17 декабря, суббота
23:55

В Украине серьезно взвинтили цены на хлебВидео

23:15

Большие проблемы с поставкой воды: Зеленский рассказал о последствиях ракетного удара 16 декабряВидео

22:49

Жданов назвал направления, на которых россияне могут ломанутьсяВидео

22:28

США пытались помешать Украине в ликвидации начальника Генштаба РФ - NYTВидео

Реклама
22:07

"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

22:01

Верка Сердючка в прямом эфире Евровидения выкрикнула новую кричалку про ПутинаВидео

21:42

"Умение русских умирать в таком количестве - в этом наша сила": Певцов сделал приятное заявлениеВидео

21:30

Разрушения и последствия невыносимы: появились подробности ракетной атаки по Кривому РогуВидео

21:24

Шокированный Путин признался, что его обманули, рассказывая о слабости украинцев - NYTВидео

21:08

Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в ЛиверпулеВидео

20:48

Враг пытается войти глубоко в тыл: ВСУ назвали самое "горячее" направление на фронтеВидео

20:29

Осадчая жестко прошлась по предательницам Лорак и Байрак

20:22

Будут вражеские атаки: РФ получила новую партию иранских дронов - разведкаВидео

20:16

Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять