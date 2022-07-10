Солист Maneskin обругал Путина прямо со сцены на концерте

На концерте в Риме коллектив исполнил трек Gasoline, отрывок из которого посвящен Украине. А вокалист группы Давид Дамиано позволил себе крепкое словцо.
Популярная итальянская рок-группа Maneskin, ставшая известной по всему миру после победы на "Евровидении-2021", оказала публичную поддержку Украине.
На своем концерте в Риме коллектив исполнил трек Gasoline, отрывок из которого посвящен Украине. А солист группы Давид Дамиано даже крепко выругался в адрес российского диктатора Путина.
Песня Gasoline была написана после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. И теперь на каждом своем концерте Maneskin поют ее, призывая зрителей помнить о войне в Украине.
"Даже если кто может разозлиться, давайте кричать: Долой Путина, долой войну - [в оригинале нецензурно - Главред]. Идите все, кто против того, что я сейчас сказал!", – кричал в микрофон Дамиано.
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Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
До того легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.
Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.
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