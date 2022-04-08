Рок против войны: Maneskin показали клип с кадрами из Бучи в поддержку украинских беженцев

Музыканты рассказали о нуждах украинского народа, окутанного ужасами войны.
Итальянская рок-группа Maneskin не осталась в стороне от трагедии, которая развернулась в Украине - музыканты призвали помогать украинским беженцем, где бы они не находились.
Рокеры выпустили видеоролик, где черно-белые кадры самих артистов сменялись душераздирающими фото тех несчастий, которые принесли в Украину войска РФ.
Maneskin попросили поклонников, и все, кто неравнодушен, создавать и распространять собственные видео подобного содержания, чтобы весь мир увидел, с каким ужасом пришлось столкнуться Украине и украинцами из-за кровавой прихоти кремлевского агрессора.
"Беженцы в Украине и по всему миру нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы требовать действий, и вы тоже можете это сделать", - подписали ужасающий клип рок-музыканты, оставив также ссылку на ресурс ForUkraine.com, где можно пожертвовать деньги на помощь беженцам.
Читайте такжеГолодомор после геноцида: Шер обвинила Путина в преступлениях против человечества
Ранее в поддержку Украины легендарная рок-группа Scorpions изменила текст культовой песни Winds of Change - фразу о Москве они заменили признанием в любви к Украине.
Другие новости:
- "Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви Зеленскому
- Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину
- Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее Украине