Была Москва, теперь - Украина: Scorpions заменили слова про столицу РФ в песне Winds of Change

Scorpions заменили слова про Москву в песне Winds of Change на признание в любви к Украине / Коллаж

27 сентября 2022 года легендарная немецкая рок-группа Scorpions дала концерт в Лас-Вегасе.

В поддержку Украины, Клаус Майне, лидер группы, изменил текст культовой песни Winds of Change (Ветры перемен). В изначальном варианте там есть строчка о Москве, которую певец заменил фразой об Украине.

Так, со сцены, вместо "Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького" из уст Майне прозвучало"А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".

Перед началом песни рок-легенды произнесли слова поддержки в адрес Украины, охваченной войной. Во время исполнения Ветра перемен на экране показывали сперва стену, которую пробивает стая птиц, а затем - пацифик, знак мира, окрашенный в сине-желтые цвета украинского флага.

Слушатели концерта горячо поддержали своих кумиров в их стремлении проявить солидарность к украинскому народу.

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Ранее телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, в новой песне жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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