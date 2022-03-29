УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Была Москва, теперь - Украина: Scorpions заменили слова про столицу РФ в песне Winds of Change

29 марта 2022, 00:41

Песня, которая ранее была посвящена окончанию Холодной войны, теперь приобрела новый смысл.

Scorpions заменили слова про Москву в песне Winds of Change на признание в любви к Украине / Коллаж

27 сентября 2022 года легендарная немецкая рок-группа Scorpions дала концерт в Лас-Вегасе.

В поддержку Украины, Клаус Майне, лидер группы, изменил текст культовой песни Winds of Change (Ветры перемен). В изначальном варианте там есть строчка о Москве, которую певец заменил фразой об Украине.

Так, со сцены, вместо "Идя по берегу Москвы-реки в парк Горького" из уст Майне прозвучало"А теперь послушай мое сердце – там написано: "Украина".

Перед началом песни рок-легенды произнесли слова поддержки в адрес Украины, охваченной войной. Во время исполнения Ветра перемен на экране показывали сперва стену, которую пробивает стая птиц, а затем - пацифик, знак мира, окрашенный в сине-желтые цвета украинского флага.

Слушатели концерта горячо поддержали своих кумиров в их стремлении проявить солидарность к украинскому народу.

Читайте такжеВедущей Наталье Мосейчук и ее родителям звонят с жуткими угрозами из ФСБ

Ранее телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, в новой песне жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес Scorpions вторжение России военное вторжение российское вторжение новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира"Боевики "ДНР" бросили раненой: в плен угодила жестокая снайперша "Багира" Росавиация "слила" планы Путина: война в Украине продлится еще неделюРосавиация "слила" планы Путина: война в Украине продлится еще неделю Украинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домойУкраинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домой Людмила Путина: где прячется единственная официальная жена диктатора и какое обещание он нарушилЛюдмила Путина: где прячется единственная официальная жена диктатора и какое обещание он нарушил Когда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичныйКогда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный

Последние новости

00:51

Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:48

"Путин головного мозга у многих": в Киево-Печерской лавре жалуются на препятствия в отходе от МПВидео

00:41

Была Москва, теперь - Украина: Scorpions заменили слова про столицу РФ в песне Winds of ChangeВидео

00:40

Гороскоп для Украины на апрель: астролог рассказала о завершении войны и договоренностях с ПутинымВидео

00:37

"Это безжалостная война": Зеленский рассказал о зверствах российских оккупантов в УкраинеВидео

Реклама
00:30

Ядерная зима: что будет с миром, если Путин нажмет свою кнопку, и где можно спрятатьсяВидео

00:16

Оккупантов оттесняют от Киева: Зеленский рассказал об атаке ВСУВидео

28 марта, понедельник
23:45

"На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в Германии

23:38

Роскошная усадьба в центре города: как живет любимая дочь ПутинаВидео

23:37

"У Путина агония": эксперты проанализировали "лунное лицо" главы РФ и назвали его диагноз

23:03

Путин и Шойгу прячутся в ядерных бункерах на Урале: появились подробностиВидео

23:00

Российский военный - ключевая фигура в аннексии Крыма признал провал путинской армии

22:52

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса, показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо

22:19

Корбан объяснил спокойную ситуацию в ДнепреВидео

22:16

Абрамович передал Путину записку от Зеленского: диктатор пришел в ярость и пообещал "уничтожить" всехВидео

21:57

Ведущей Наталье Мосейчук и ее родителям звонят с жуткими угрозами из ФСБВидео

21:43

Оккупанты подняли радиоактивную пыль на ЧАЭС: сотрудники станции назвали это самоубийством

21:28

Победитель Оскара-2022 Уилл Смит ударил ведущего по лицу в прямом эфире за публичное оскорблениеВидео

21:22

В Сумской области оккупанты зверски пытали мужчину, он умерВидео

21:16

У Украины есть свои агенты в Кремле - глава ГУР

Реклама
20:50

От снега до +22: какой будет погода в апреле в Украине и на Пасху 2022Видео

20:31

"Путин не пойдет на компромисс": в США оценили вероятность завершения войны в Украине мирным путем

20:23

Оскар-2022: названы победители 94-ой церемонии вручения наград Американской академии киноискусствФото

20:10

Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуВидео

19:58

У Кремля планы на 30 и 60 суток по войне в Украине - украинская разведка

19:47

У членов украинской делегации после переговоров с РФ появились признаки химического отравления - WSJВидео

19:22

Переговоры Украины и РФ: у Эрдогана сообщили важные подробностиВидео

19:17

Обезумливание войной: почему Россию ждут долгие годы нищеты и унижениймнение

19:16

Что делать при отравлении: врач рассказал алгоритм действий и назвал основные симптомы

19:06

Кулинарный шедевр за 20 минут: готовим вкуснейший печеночный хлебВидео

18:33

Минобороны РФ приказало снимать фейки "издевательств над пленными" в Украине

18:23

"Мы вас спасаем от вашей хунты": Камалия рассказала, чего наслушалась от Киркорова, Лорак и своей тетиВидео

18:19

Под Сумами оккупант специально переехал родителей с сыном

18:05

Война в Украине: астролог составила гороскоп для Киева

17:53

Более 5000 тысяч убитых и сотни искалеченных детей: оккупанты полностью уничтожили МариупольВидео

17:45

Взять Одессу без Николаева нельзя, а за Херсоном у оккупантов шаткое положение – генерал-майор СБУ

17:32

СМИ рассказали о передаче Арменией РФ 4 истребителей для борьбы против Украины

17:02

Кадыров в Мариуполе: пропагандисты "перебросили" диктатора из Киева - его встретил мертвый генерал РФВидео

17:01

ВСУ освободили Ирпень: оккупанты пошли за русским кораблемВидео

16:45

Если Путин не одержит победы в Украине, его сдадут свои же рабымнение

Реклама
16:41

Российский пленный: "командир приказал готовить мешки для трупов - для нас же"Видео

16:40

Большая семерка отказалась платить РФ за газ в рублях – у Путина грозятся перекрыть топливо в Европу

16:33

"Всем страшно стало - напились": бурят-оккупант пьяный попал в плен к ВСУ

15:45

Знаменитый кот Степан из Харькова собрал деньги для помощи животным в Украине

15:17

Путина защищают черные маги: украинские мольфары объявили войну российскому диктатору

15:02

"Люблю микрофон и сзади без смазки": Коля Серга высмеял "любителя Путина" Баскова

14:46

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехВидео

14:38

У РФ тысячи танков, которые идут на Украину: Зеленский разнес Запад за слабые действия против Москвы

14:27

Трудности через 7-10 дней: Почему Россия меняет тактику атакимнение

14:15

Зеленский рассказал о том, как агрессоры похищают и убивают мэров украинских городов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять