Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

Наталья Островская показала, каким был их особенный день.

Наталья Островская муж - ведущая показала мужа на свадебном фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliostrovska

Вкратце:

Наталья Островская с мужем празднует годовщину свадьбы

Звезда 1+1 опубликовала фото с избранником

Украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская сегодня отмечает особенный для ее семьи день: медную свадьбу - семь лет в браке. Также День рождения празднует ее загадочный муж Богдан.

Мужчина остается инкогнито в связи с особенностями его работы: во время полномасштабной войны это - вопрос безопасности его и его семьи. Тем не менее в день годовщины свадьбы Наталья позволила себе маленькую шалость.

В своем блоге в Instagram она опубликовала фото с со свадьбы с Богданом. "Сказала "Да" ровно семь лет назад. Поженились в День рождения мужа. Теперь каждый год в его праздник получаю цветы. Счастлива быть твоей женой!" - пишет Островская. В комментариях пару поздравляют с праздником, и желают им долгих и счастливых лет вместе.

Наталья Островская муж - ведущая показала мужа на свадебном фото / instagram.com/nataliostrovska

Наталья Островская с праздничным букетом / instagram.com/nataliostrovska

В отличие от снимков с Богданом, их общая дочь Агата - частая "гостья" в социальных сетях мамы. Девочка является первенцем пары. Она родилась в ноябре 2023 года.

Наталья Островская с дочерью Агатой / instagram.com/nataliostrovska

О персоне: Наталья Островская Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.

