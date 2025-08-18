Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

Вкратце:
- Наталья Островская с мужем празднует годовщину свадьбы
- Звезда 1+1 опубликовала фото с избранником
Украинская журналистка и ведущая 1+1 Наталья Островская сегодня отмечает особенный для ее семьи день: медную свадьбу - семь лет в браке. Также День рождения празднует ее загадочный муж Богдан.
Мужчина остается инкогнито в связи с особенностями его работы: во время полномасштабной войны это - вопрос безопасности его и его семьи. Тем не менее в день годовщины свадьбы Наталья позволила себе маленькую шалость.
В своем блоге в Instagram она опубликовала фото с со свадьбы с Богданом. "Сказала "Да" ровно семь лет назад. Поженились в День рождения мужа. Теперь каждый год в его праздник получаю цветы. Счастлива быть твоей женой!" - пишет Островская. В комментариях пару поздравляют с праздником, и желают им долгих и счастливых лет вместе.
В отличие от снимков с Богданом, их общая дочь Агата - частая "гостья" в социальных сетях мамы. Девочка является первенцем пары. Она родилась в ноябре 2023 года.
О персоне: Наталья Островская
Наталья Островская - украинская ведущая и журналистка. Работает на телеканале 1+1 Украина, ведет телемарафон "Єдині новини". В ноябре 2023 года впервые стала матерью. Личность мужа и отца ее ребенка ведущая скрывает.
