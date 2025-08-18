Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

Рэпер очень удивил своим ответом.

https://stars.glavred.info/potap-vpervye-zagovoril-o-syne-ot-nasti-kamenskih-detali-10690637.html Ссылка скопирована

Потап и Настя Каменских - личная жизнь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап, Настя Каменских

Кратко:

Потап дал новое интервью

На какой вопрос он ответил

Украинский рэпер и продюсер Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине и там строит карьеру, ответил на слухи о том, что у него и его жены Насти Каменских есть тайный ребенок.

В интервью для United Action TV он поставил точку в разговорах и рассказал, что у них нет ребенка.

видео дня

"У нас нет с Настей ребенка", - ответил Потап.

Потап и Настя Каменских редко видятся / фото: instagram.com, Потап

Слухи о ребенке Насти Каменских и Потапа

На днях украинский продюсер и ведущий Люкс ФМ Евгений Фешак заявил о том, что Настя Каменских уже родила ребенка от беглеца Потапа. С его слов, у пары есть мальчик, который живет в Испании, но супруги это скрывают. Также Настя и Потап ранее удерживались от комментариев на эту тему.

Смотрите видео интервью Потапа:

Потап / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Потап - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы.

А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред