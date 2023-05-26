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"Могли сжечь Osocor": Кондратюк жестко прокомментировал отмененный концерт Лободы

Юлия Куришко
26 мая 2023, 16:39 обновлено 26 мая, 16:56
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Игорь Кондратюк резко прокомментировал скандал вокруг выступления Светланы Лободы, которое должно было состояться в столице.
'Могли сжечь Osocor': Кондратюк жестко прокомментировал отмененный концерт Лободы
/ Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Известный продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался о скандале, разгоревшемся вокруг концерта певицы Светланы Лободы 25 августа в Киеве, который, наконец, отменили.

Кондратюк подчеркнул, что отмена концерта – наименьшее зло, которое могло произойти на фоне всей этой ситуации. Продюсер подчеркнул, что разъяренные украинцы могли просто сжечь концертную площадку Osocor Residence, где должно было состояться мероприятие.

"Это так же непутево, как те непутевые люди, которые привезли Басту в 2021 году в Киев. Это минимальная реакция. Пусть радуются, что не сожгли Osocor в первую же ночь после появления объявления. И это не есть никакое не экстремистское заявление. Я открыл рот, когда увидел, что такое возможно! В Osocor должен быть второй день рождения этого комплекса, день, когда они отменили концерт Лободы", - сказал Кондратюк в комментарии Телеграфа.

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Продюсер подчеркнул, что мы не должны поддерживать тех людей, которые поддерживали страну-агрессорку Россию с 2014 года. Лобода же не только жила, но и выступала в РФ после 2014 года. Кондратюк отметил, что сознательные украинцы на этот концерт бы не пришли.

"Люди, которые сейчас в окопах не первый месяц, ходили по колени в воде, мерзли зимой, когда они увидят, что Света Лобода будет трясти своей задницей где-то под Киевом для понятно какой публики... Туда же не пойдут ветераны, нормально настроенные граждане, туда пойдут те, кому реально все по барабану, включая то, какая власть будет в их государстве. Эти люди (защитники) этого не поймут", – отметил Кондратюк.

Также продюсер посоветовал Минкульту создать некие "рекомендательные письма", в которых будет указываться, кого не стоит приглашать на концерты и выступления каких артистов не рекомендовано устраивать.

Напомним, что Светлана Лобода рассказала о своих русскоязычных песнях. По словам Лободы, русскоязычные песни для нее всего лишь инструмент коммуникации и при нынешней власти в России она никогда не вернется с концертами.

Танцор Лободы получил тяжелое ранение в грудь на фронте. Украинский актер, модель, бывший участник балета певицы Светланы Лободы, а ныне военный Назар Грабарь получил тяжелое ранение.

Лобода публично рассказала о Пугачевой и Галкине после скандала в России. Также певица призналась, что с начала войны она не виделась ни с Галкиным, которого признали в России иноагентом, ни с Пугачевой.

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