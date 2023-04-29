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"Не хотел получать эти навыки": танцор Лободы получил тяжелое ранение в грудь на фронте

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2023, 17:02 обновлено 29 апреля, 17:13
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После ранения Назар Грабар получил государственные награды.
Назар Грабар
Танцор Лободы Назар Грабар получил тяжелое ранение на фронте / коллаж фото instagram/nazargrabar

Украинский актер, модель, бывший участник балета певицы Светланы Лободы, а ныне военный Назар Грабар получил тяжелое ранение на фронте. В бою с российскими оккупантами он был ранен в грудь. Об этом военный написал на своей странице в Instagram.

После этого мужчина получил государственные награды. Назар призвал украинцев помнить цену, которую ежедневно платят военные.

"Я бы в жизни не хотел получать такие удостоверения, медали, ордена, или те навыки, что имею сейчас. Ни одна медаль не стоит той цены, которую платят сейчас военные на передовой. Всегда помните, какой ценой дается чашка кофе в свободной и независимой Украине", - написал Назар Грабар.

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Назар Грабар
Назар Грабар получил награды после ранения / фото instagram/nazargrabar

Он также добавил, что это ранение он получил еще зимой. Сейчас с ним все хорошо.

Как сообщал Главред, в боях за Украину погиб 26-летний воин ВСУ Иван Питчук из Прикарпатья. Он служил в третьем танковом батальоне 4-й отдельной танковой бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Защитник Украины принял свой последний бой в Донецкой области. Менее чем за два месяца ему исполнилось бы 27 лет.

Кроме того, в боях с оккупантами погиб защитник Украины Владимир Сохацкий. После полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ мужчина не стал дожидаться повестки и добровольно пошел на фронт. Владимир погиб в боях на Харьковщине в феврале 2023-го. 17 апреля Героя провели в последний путь в родном селе Литин.

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