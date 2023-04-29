"Больно и дорого": Тина Кароль заявила, что удаляет клип, который снимали россияне

Украинская певица Тина Кароль продолжает держать сильную проукраинскую позицию.

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Тина Кароль удалила клип / Скриншот

Украинская певица Тина Кароль, которая попала в скандал из-за своего клипа, к созданию которого были причастны россияне, объявила о том, что удаляет новый клип.

Об этом она заявила в программе "Сніданок" на 1+1.

"Я удаляю этот клип. Для меня это дорого. Для меня это больно. Но я не могу себе позволить, тем более вчера была Умань, чтобы даже косвенно появлялись такие нарративы. Для меня моя репутация – это вся моя жизнь. Я пою и работаю в этой стране и для меня война началась в 2014 году. Я люблю это государство и уже давно поставила национальные интересы выше своих. Мне просто самой противно, что в моей работе есть эти люди", - сказала Тина.

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Действительно, клип певицы "Honey" уже не доступен на платформе YouTube.

Напомним, ранее Тина Кароль угодила в скандал, связанный с государством-агрессором Россией.

В частности, артистка представила свой новый клип на авторскую композицию "Honey & Мед". По информации Телеграм-канала "Культурная прачечная" к съемкам клипа на композицию были причастны как минимум трое граждан России. В скорости, Тина Кароль отреагировала на скандал и пояснила, что она не знала всех людей причастных к процессу, и ей тоже не приятен тот факт, что среди команды компании "Beverly Films", которая снимала клип артистке, оказались граждане России. "Мне это тоже не приятно, ведь война для меня существует с 2014 года", - отметила Тина в своем обращении к поклонникам.

Ранее Тина Кароль, которая много гастролирует отстаивая культурный фронт Украины, выступила с концертом в Молдове.

Там прямо со сцены, она расхвалила своего коллегу про проекту "Голос", исполнителя Дана Балана. Парочке уже давно приписывали роман, учитывая нежное отношение мужчины к изящной Тине Кароль.

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