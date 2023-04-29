Клип снимали россияне: Тина Кароль угодила в скандал

Певица Тина Кароль снялась в новом клипе, который вызвал хейт в сети.

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Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль угодила в скандал, связанный с государством-агрессором Россией.

В частности, артистка представила свой новый клип на авторскую композицию "Honey & Мед". По информации Телеграм-канала "Культурная прачечная" к съемкам клипа на композицию были причастны как минимум трое граждан России.

В скорости, Тина Кароль отреагировала на скандал и пояснила, что она не знала всех людей причастных к процессу, и ей тоже не приятен тот факт, что среди команды компании "Beverly Films", которая снимала клип артистке, оказались граждане России. "Мне это тоже не приятно, ведь война для меня существует с 2014 года", - отметила Тина в своем обращении к поклонникам.

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"Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста, вообще нет. Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не виделась. Спасибо всем, кто показал мне сегодня, что люди, которые были причастны к этой работе через компанию Beverly.films, оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно", — сказала Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль, которая много гастролирует отстаивая культурный фронт Украины, выступила с концертом в Молдове.

Там прямо со сцены, она расхвалила своего коллегу про проекту "Голос", исполнителя Дана Балана. Парочке уже давно приписывали роман, учитывая нежное отношение мужчины к изящной Тине Кароль.

Напомним, ранее украинская певица Тина Кароль, которая еще с 2014 года ни разу не скомпрометировала себя выступлениями в России, позициями "и вашим, и нашим", а также получением разнообразных российских песен, сделала важное заявление.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину, певица осталась верна себе и на концерте в США сообщила, что больше не будет исполнять песни на русском языке. Соответствующее видео появилось на странице ее официального фан-клуба в Instagram.

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